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Сегодня знаменитый бар Мото-хаус "Перцы" открывает зимний сезон

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- ВБ
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В 2013 году 10 мая в Кыргызстане открылся первый мото-бар под названием "Перцы", который был организован специально для мотоциклистов. И бар этот был не только для людей - мотоциклы также получили свою "площадку". Мало того, что их можно удобно размещать под надежным навесом, рядом расположилась и мастерская для их ремонта.

Но это, конечно, не самое важное. Главное, что "Перцы" стали, как говорят сами байкеры, для них настоящим домом. Кто никак не связан с железными конями может подумать, что "чужаков" в "Перцах" не жалуют, но это совершенно не так.

Просто каждый, кто хоть раз побывает в мото-хаусе - неважно, чем этот человек занимается, значат ли для него хоть что-то мотоциклы, он все-равно становится здесь своим.

И сегодня "Перцы" официально открывают зимний сезон и ждут старых и новых друзей.

Гостей ждет обновленная кухня - конечно же шашлыки, стейки, цыплята на гриле и много другого вкусного. Бар, кальян и живая музыка - все, лишь бы гостям было комфортно и весело.

Открытие в 19.00 по адресу м/н Кок-Жар, (верх по ул. Алматинская), ул. Мадалиева, 65.

А для тех, кому по душе более спокойный, культурный отдых - сегодня Русский театр драмы им. Ч.Айтматова дает трогательный спектакль о любви "Я всю жизнь шла к тебе" по мотивам пьесы Алексея Арбузова "Старомодная комедия".

Алексей Арбузов рассказывал, что замысел пьесы возник под впечатлением случайной встречи на Арбате с проходившей мимо пожилой парой: "Им было лет по шестьдесят. Они шли, заботливо поддерживая друг друга. Добрые, аккуратные… И что всего интереснее – они хохотали…, смеялись, как очень счастливые люди. И я вдруг понял, как много теряют их ровесники, думая, что жизнь кончена…". В любом возрасте, уверен автор, первая встреча, зарождение нежного чувства переживаются людьми так же трепетно, как в юности. Несмотря на то, что судьбы героев были нелегкими, они пережили потерю близких, ими "много было пройдено дорог" и "много сделано ошибок". Но человек жив, молод душой до тех пор, пока он открыт миру, способен удивляться и не утратил любопытства к жизни и к людям.

Эта история знакомства двух немолодых людей. Она - кассирша цирка приехавшая отдохнуть в санатории на Рижском взморье. Он - главный врач этого санатория. Всё самое хорошее в их жизни уже случилось. Так они думали...

Светлое ощущение ожидания чуда пронизывает весь спектакль о любви, который получился очень целомудренным и трогательным.

Начало спектакля в 19.00.

Выбирайте, где проведете эту теплую пятницу!


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URL: https://www.vb.kg/374573
Теги:
байкеры, музыка, театр, Бишкек, культура, Отдых
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