Бишкекчанка постирала кошку в стиральной машине

По "черным спискам" в Facebook и Instagram разошлось видео кошки, которую стирают в стиральной машине. Автор указывает, что видео у себя в "сторис" разместила пользователь под ником yanakr_ в Instagram. Был выложен и скрин ответа хозяйки кошки, в котором она говорит, что кошку "слегка ополаскивали", и "так делают многие люди". "Я кошек люблю не нужно делать из меня изверга", - пишет yanakr_.

У девушки закрытый на данный момент аккаунт с 10,3 тысячами подписчиков. О себе она пишет, что модель, закончила школу моделей, счастлива. А лозунг ее аккаунта: Я НЕ ПРИЗНАЮ РЕАЛИЗМА. Я - ЗА МАГИЮ.

Возможно, именно этим "магическим" обстоятельством и объясняется ее такое обращение с домашним животным.

В "черных списках" обсуждение этого события переросло в угрозы физической расправы над девушкой. Кто-то из пользователей модель узнал, указав, что она ходила в один из бишкекских спортивных клубов.

Будут ли реагировать на это правоохранительные органы, сказать сложно. Прежде подобные выпады в отношении животных оставались безнаказанными. По сути, статья за жестокое обращение с животными в Кыргызстане не работает.