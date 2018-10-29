Очевидец: В ночной клуб, где накануне погиб парень, пускали и 14-летних

В ночь с субботы на воскресенье после драки в бишкекском клубе Mansion Music Hall погиб парень 2000 года рождения.

Как утверждают очевидцы трагедии, парень вместе с сокурсниками отмечал в ночном клубе посвящение в студенты. В разгар вечеринки произошел конфликт между студентами и другими гостями заведения, во время которого молодого человека спустили с лестницы.

В социальных сетях обсуждают степень ответственности администрации Mansion Music Hall. По некоторым данным, погибшему еще не было 18 лет, и его не должны были пускать в заведение. Также звучат многочисленные жалобы в адрес охраны, которая, во-первых, не предприняла никаких действий, чтобы помочь молодому человеку. Да и в других ситуациях вела себя некорректно.

Судя по отзывам гостей клуба, туда пускают подростков 16-17 лет, и даже 14-летних.

В ГУВД Бишкека VB.KG заявили, что информация о действиях правоохранительных органов по этому делу будет дана позже.

Сам же клуб закрыл свою официальную страницу в Instagram и произошедшее никак не комментирует.