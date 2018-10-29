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Очевидец: В ночной клуб, где накануне погиб парень, пускали и 14-летних

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- Екатерина Улитина
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В ночь с субботы на воскресенье после драки в бишкекском клубе Mansion Music Hall погиб парень 2000 года рождения.

Как утверждают очевидцы трагедии, парень вместе с сокурсниками отмечал в ночном клубе посвящение в студенты. В разгар вечеринки произошел конфликт между студентами и другими гостями заведения, во время которого молодого человека спустили с лестницы.

В социальных сетях обсуждают степень ответственности администрации Mansion Music Hall. По некоторым данным, погибшему еще не было 18 лет, и его не должны были пускать в заведение. Также звучат многочисленные жалобы в адрес охраны, которая, во-первых, не предприняла никаких действий, чтобы помочь молодому человеку. Да и в других ситуациях вела себя некорректно.

Судя по отзывам гостей клуба, туда пускают подростков 16-17 лет, и даже 14-летних.

В ГУВД Бишкека VB.KG заявили, что информация о действиях правоохранительных органов по этому делу будет дана позже.

Сам же клуб закрыл свою официальную страницу в Instagram и произошедшее никак не комментирует.


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URL: https://www.vb.kg/374581
Теги:
ГУВД, МВД, несовершеннолетние, убийство, преступление, Бишкек
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Комментарии
Читатель Вечерки
29.10.2018, 10:28
Карма: +3
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 36
Минусов: 33
Комментариев: 37

Кыргызстан - мусульманская страна. Надо запретить всякие там ночные клубы и всю ночную деятельность. На месте этих клубов - построить спортзалы, бассейны, библиотеки и фабрики.

+1
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Жалоба модератору
123
29.10.2018, 10:55


Светская страна, не забывайте этого пожалуйста!!!

-2
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Жалоба модератору
мать
29.10.2018, 10:57

Закрыть нахрен такой клуб, где людей убивают!!!

+2
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Жалоба модератору
212
29.10.2018, 10:59

не жалко,  естественны отбор в действии

+1
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Жалоба модератору
фа
29.10.2018, 11:22

Там не впускают 14 летних. Моего друга который выглядит моложе не впустили, только после проверки документов впустили. Не надо тут лжеинформацию публиковать. 

0
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