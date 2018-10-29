Жителя Каракола забили до смерти и бросили в арыке

Тело изуродованного до неузнаваемости мужчины обнаружили в арыке на окраине села Жон-Булак в Иссык-кульской области. Сообщение об этом поступило в дежурную часть ОВД Жети-Огузского района около 8 часов утра 27 октября.

По данному сообщению, следственно-оперативной группой районной милиции было установлено, что смерть мужчины насильственная, на теле обнаружены многочисленные побои.

Свидетели говорят, что у мужчины раскрошены зубы, лицо превратилось в кровавое месиво.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 97 УК КР. Установлена личность убитого. Им оказался 32-летний житель Каракола А. Бактияр, - рассказали в УВД Иссык-Кульской области.

Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия по раскрытию особо тяжкого преступления.