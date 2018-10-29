Глава МИД КР встретился с замминистром ИД КНР во время транзитной остановки

В воскресенье, 28 октября т.г. в ходе транзитной остановки в г.Пекин Министр иностранных дел Кыргызской Республики Чингиз Айдарбеков провел встречу с Заместителем министра иностранных дел Китайской Народной Республики Чжан Ханьхуэй.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Особый акцент был сделан на необходимости тщательной проработки предстоящих в следующем году визитов на высшем и высоком уровнях, а также проведении многосторонних мероприятий.

Глава внешнеполитического ведомства КР подчеркнул высокую динамику двустороннего взаимодействия между Кыргызстаном и Китаем в 2018 году и выразил уверенность в дальнейшей ее активизации в 2019 году. В свою очередь Заместитель министра иностранных дел КНР отметил готовность китайской стороны в укреплении взаимовыгодного партнерства во всех сферах сотрудничества.