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Глава МИД КР встретился с замминистром ИД КНР во время транзитной остановки

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- ВБ
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В воскресенье, 28 октября т.г. в ходе транзитной остановки в г.Пекин Министр иностранных дел Кыргызской Республики Чингиз Айдарбеков провел встречу с Заместителем министра иностранных дел Китайской Народной Республики Чжан Ханьхуэй.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Особый акцент был сделан на необходимости тщательной проработки предстоящих в следующем году визитов на высшем и высоком уровнях, а также проведении многосторонних мероприятий.

Глава внешнеполитического ведомства КР подчеркнул высокую динамику двустороннего взаимодействия между Кыргызстаном и Китаем в 2018 году и выразил уверенность в дальнейшей ее активизации в 2019 году. В свою очередь Заместитель министра иностранных дел КНР отметил готовность китайской стороны в укреплении взаимовыгодного партнерства во всех сферах сотрудничества.


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URL: https://www.vb.kg/374585
Теги:
Китай, сотрудничество, Кыргызстан, политика, дипломатия, Чингиз Айдарбеков
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