Месиво вместо лица: жуткие подробности убийства в Караколе

Житель Каракола, чье изуродованное тело которого нашли в субботу утром в арыке на окраине села Жон-Булак, занимался мелким бизнесом. Об этом VB.KG рассказали в УВД Иссык-Кульской области.

- Убитому 32 года. Вместе со своей гражданской женой он держал маленький магазинчик в одном из микрорайонов Каракола. Торговали продуктами питания, - рассказали в УВД области.

На трупе, отмечают правоохранители, практически не было лица - одно месиво.

О подозреваемых и версиях происшествия пока ничего не сообщается - ведется расследование.