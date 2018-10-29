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Месиво вместо лица: жуткие подробности убийства в Караколе

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- Екатерина Улитина
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Житель Каракола, чье изуродованное тело которого нашли в субботу утром в арыке на окраине села Жон-Булак, занимался мелким бизнесом. Об этом VB.KG рассказали в УВД Иссык-Кульской области.

- Убитому 32 года. Вместе со своей гражданской женой он держал маленький магазинчик в одном из микрорайонов Каракола. Торговали продуктами питания, - рассказали в УВД области.

На трупе, отмечают правоохранители, практически не было лица - одно месиво.

О подозреваемых и версиях происшествия пока ничего не сообщается - ведется расследование.


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URL: https://www.vb.kg/374586
Теги:
Иссык-Кульская область, Каракол, убийство, Кыргызстан, забил насмерть, УВД
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