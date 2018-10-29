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Мэрия Бишкека взялась за попрошаек и праздношатающихся несовершеннолетних

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- ВБ
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В столице проведён рейд по компьютерным клубам после 22:00 часов на предмет нахождения в них несовершеннолетних и по выявлению несовершеннолетних детей, занимающихся попрошайничеством.

Мероприятие проведено Ленинской районной администрацией совместно с инспекцией по делам несовершеннолетних УВД Ленинского района, отделом защиты семьи и детей управления социального развития Ленинского района, центром образования Ленинского района, МТУ района.

В ходе проведения рейдовых мероприятий были проверены компьютерные клубы:

Компьютерный клуб "Dota.kg" адрес: проспект Чуй 226;

Компьютерный клуб "X-Game" адрес: проспект Чуй 257;

Компьютерный клуб "Фишка" проспект Чуй 257;

Компьютерный клуб "Андерграунд" проспект Чуй 261;

Компьютерный клуб "VIP" проспект Чуй 170;

Компьютерный клуб "Elizion" ул. Турусбекова 100;

Компьютерный клуб "Максимум", Л. Толстого 61;

Компьютерный клуб, адрес: Т. Фрунзе 64;

Компьютерный клуб, адрес: ул. Гагарина 250а;

Интернет клуб "Зидан", ул. Гагарина, 273а;

Интернет клуб, адрес: Л. Толстого 130;

Компьютерный клуб, адрес: Ашар 6/1;

Компьютерный клуб "Арсенал", адрес: Алыкулова-Омуракунова;

Компьютерный клуб "Интер Спорт", адрес: пр. Ч.Айтматова 23;

Компьютерный клуб "Геймер", адрес: Джал-23, ул. Ахунбаева 202.

В ходе рейда обнаружено 18 подростков, с ними была проведена беседа, дети переданы родителям.

Сотрудниками муниципальной администрации совместно с ИДН УВД Свердловского района города Бишкек был проведен пеший обход по выявлению несовершеннолетних детей, занимающихся попрошайничеством.

В ходе рейда были выявлены граждане Узбекистана, Н. Д.,1989 года рождения, которая попрошайничала вместе с двумя с несовершеннолетними детьми: М. Л., 2013 г.р. М. А.,2018 г.р.(5 мес.) в надземном переходе по улице 7 апреля и Х. З., 1994 года рождения, попрошайничала с несовершеннолетним ребенком 2015 года рождения.

С ними проведены разъяснения об ответственности за попрошайничество, а отдельным семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказана социальная помощь.

Всего с начала года проведено 20 рейдов, задержано 195 несовершеннолетних (в том числе 25 работающих детей), из них доставлено в приемник-распределитель МВД КР 54 несовершеннолетних ребёнка, родителям или законным представителям из рук в руки передано 135 детей.

Выявлены четыре гражданина Республики Узбекистан и 11 граждан Кыргызской Республики, попрошайничающие с несовершеннолетними детьми, из них рассмотрены на заседании комиссии по делам детей три семьи.

Мэрией столицы такая работа проводится постоянно.


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URL: https://www.vb.kg/374589
Теги:
мэрия, несовершеннолетние, рейд, Бишкек, попрошайки
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