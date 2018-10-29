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Как уберечься от сезонных инфекций, помогают ли антибиотики от гриппа?

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- Оксана Гут
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В середине октября в Соцсетях Facebook стартовал просветительский проект "Кыргызстан – здоровая страна"! В рамках него медицинские специалисты намерены разоблачать опасные мифы о лечении и раскрывать тайны "народной медицины".

По словам заведующего реанимационной службы Бишкекского центра экстренной медицины Егора Борисова, граждане все чаще сталкиваются не только с незнанием, а медицинской безграмотностью. Поэтому и появилась необходимость создания интернет-проекта о достоверной медицинской информации.

- Здесь мы будем говорить обо всех аспектах здоровья. Вас ожидают интервью с известными врачами Кыргызстана, советы специалистов, точные рекомендации о профилактике заболеваний, о том, что и как можно лечить самостоятельно, а когда нужно без промедления обратиться к врачу. У вас будет возможность задать вопрос экспертам и узнать много интересного и полезного. Как уберечь ребенка от сезонных инфекций? Как оказывать первую помощь до прибытия врача? Помогают ли антибиотики от гриппа и многое другое, - пишет в аннотации к проекту Борисов.

К примеру, в вышедшем 20 октября первом выпуске он рассказал о том, какие ошибки зачастую совершают люди при вызове неотложки.

В следующих видео Егор Борисов пообещал рассказать о том, как собрать домашнюю аптечку, как уберечь детей от сезонных инфекций и помогают ли антибиотики от гриппа.

Ознакомиться с компетентными ответами на эти вопросы все желающие смогут на странице в Facebook "Кыргызстан - здоровая страна".


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URL: https://www.vb.kg/374593
Теги:
Интернет, Бишкек, Кыргызстан, здоровье, медицина, врачи, скорая помощь
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