В Кыргызстан из России репатриированы четыре брошенных родителями ребенка

В Кыргызстан из Новосибирской области Российской Федерации репатриированы четверо несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда и соцразвития.

Дети по приезду на родину сразу были размещены в детское учреждение. Возвращение малышей в возрасте 6-7 месяцев организовано при содействии Посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации, Вице-консульства КР в г. Новосибирск, Министерства здравоохранения КР, Министерства труда и социального развития КР.

В настоящее время сотрудники Министерства труда и соцразвития ведут работу по воссоединению возвращенных детей с биологическими семьями.

В ведомстве отметили, что в силу разных обстоятельств дети - граждане Кыргызской Республики, остаются без попечения родителей за пределами родной страны. Основными причинами отказа матерей от детей является: отсутствие постоянного места жительства, отсутствие постоянного заработка, не зарегистрированный в официальном порядке брак, нежеланная беременность, либо один из родителей в местах лишения свободы.

По данным Министерства с 2011 года на родину возвращены 89 детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 10 возвращены в 2018 году.

Для информации:

Согласно Закона Кыргызской Республики "О гражданстве Кыргызской Республики" ребенок, один из родителей которого к моменту его рождения состоял в гражданстве Кыргызской Республики, а другой был лицом без гражданства или был неизвестен, является гражданином Кыргызской Республики независимо от места его рождения.