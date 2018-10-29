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Погода в Кыргызстане: Снег!

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- Виктория Григоренко
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С завтрашнего дня в Кыргызстане ожидается похолодание. 30 -31 октября по республике без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью + 6-8°C, днем 16-18°C.

"В Чуйской области ночью +3-8, днем 13-18 градусов тепла. В Иссык-Кульской - ночью от - 3…+2, днем 11-16 градусов. В Таласской – ночью 2-7 тепла, днем 10-15 градусов. В Нарынской – ночью от -2 до -7, днем 11-16 тепла. В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях +6-8 ночью и +16 -18 днем", - информируют синоптики.

А вот в период с 31 октября по 2 ноября, согласно информации МЧС КР, ожидается неустойчивая погода: в Жалал-Абадской, Ошской, Баткенской областях на большей части территории 31 октября дождь, переходящий в снег.

- Налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На горных и предгорных участках дорог снежные заносы, снежный накат, гололедица, - предупреждают синоптики.

1-2 ноября на большей части территории Чуйской, Таласской, Нарынской, Иссык-Кульской областей дождь, переходящий в снег, в предгорных и горных районах снег. В предгорных и горных районах Чуйской, Таласской областей и по востоку Иссык-Кульской области осадки интенсивные. Ветер западный 4-9 м/с, в Иссык-Кульской и Нарынской областях с порывами до 17-22 м/с.

1-3 ноября ожидается значительное понижение температуры воздуха: в Чуйской, Таласской долинах ночью до -3…-8°, днем до -3…+2°, в долинной зоне Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей ночью до 0…-5°, днем до 3…8°, в Иссык-Кульской котловине ночью -5…-10°, днем 0…-5°, по востоку Иссык-Кульской котловины и в зоне земледелия Нарынской области ночью до -10…-15°, днем до -1…-6°, в горных районах ночью до -12…-17°, днем до -2…-7°, в высокогорных районах ночью до -25…-30°, днем до -5…-10°.

- Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу предприятий связи, энергетических и коммунальных служб. При интенсивных осадках ухудшится видимость на автодорогах, что приведет к затруднению движения автотранспорта. Налипание мокрого снега создаст опасность обрыва линий электропередач. Гражданам, планирующих проезд по горным автодорогам, МЧС напоминает о необходимости зимней экипировки автомашин: наличие зимних шин, цепей, лопаток. При чрезвычайных ситуациях звоните на 112, звонок бесплатный, - отметили в МЧС.

4-5 ноября без осадков. Небольшое повышения дневной температуры воздуха, уточнили в ведомстве.


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URL: https://www.vb.kg/374598
Теги:
Кыргызгидромет, погода, штормовое предупреждение, Кыргызстан, снег, выпал снег
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