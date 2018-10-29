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Жээнбеков выразил соболезнования Трампу в связи с трагедией в Питтсбурге

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- ВБ
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате нападения на синагогу в городе Питтсбург.

"С чувством глубокой скорби воспринял весть о нападении на синагогу, унесшем жизни невинных людей в городе Питтсбург.

От имени народа Кыргызстана и от себя лично прошу передать глубокие соболезнования и слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этой трагедии", - отмечено в телеграмме соболезнования Главы государства.


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URL: https://www.vb.kg/374612
Теги:
президент, соболезнование, США, убийство, Дональд Трамп, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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