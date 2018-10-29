Жээнбеков выразил соболезнования Трампу в связи с трагедией в Питтсбурге

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате нападения на синагогу в городе Питтсбург.

"С чувством глубокой скорби воспринял весть о нападении на синагогу, унесшем жизни невинных людей в городе Питтсбург.

От имени народа Кыргызстана и от себя лично прошу передать глубокие соболезнования и слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этой трагедии", - отмечено в телеграмме соболезнования Главы государства.