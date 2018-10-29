Открылся новый авиарейс Москва-Ош-Москва авиакомпании "Аэрофлот"

В Международном аэропорту "Ош" 28 октября 2018 года торжественно встретили новый рейс Москва-Ош-Москва авиакомпании "Аэрофлот". Первым рейсом из Москвы на воздушном судне Boeing 737 имени Чингиза Айтматова прилетело 123 пассажира.

По традиции воздушное судно приветствовали водяной "аркой триумфа". На встречу с пассажирами первого рейса прибыл заместитель министра транспорта и дорог КР Женишбек Ногойбаев, полномочный представитель правительства в Ошской области Узарбек Жылкыбаев, Председатель Правления ОАО "Международный аэропорт "Манас" Эмир Чукуев, директор Бишкекского филиала ОАО "МАМ" Мирлан Бегалиев, представители авиакомпании "Аэрофолот", директор Ошского филиала ОАО "МАМ" Талант Ысаков и другие.

Также в праздничной обстановке проходила регистрации на рейс Ош-Москва. Пассажиры, улетающие в Москву, а также прибывшие в Ош, отметили комфортабельность и удобство данного рейса.

Авиакомпания "Аэрофлот" будет выполнять рейсы ежедневно.

В своем выступлении Председатель Правления ОАО "МАМ" Эмир Чукуев отметил важность и значимость события для компании в частности и в целом для жителей и гостей города Ош и южного региона страны (Ошская, Джалал-Абадская и Баткенская области).

"Вопрос открытия регулярного рейса прорабатывался давно, благодаря совместным усилиям и переговорам принято решение о начале полетов с октября текущего года. Стоит отметить, что рейс будет совершаться ежедневно", - сказал он.

В свою очередь заместитель министра транспорта и дорог КР Женишбек Ногойбаев в своем выступлении отметил, что для Кыргызстана, открытие данного рейса - это очень важный шаг. Поддержка министерства в развитии региональных перевозок будет оказываться и в дальнейшем.

Кроме этого, директор Ошского филиала ОАО "МАМ" Талант Ысаков добавил, что в ближайшие дни в Международном аэропорту "Ош" планируется открытие новых авиасообщений с несколькими городами России и Казахстаном.

"В октябре и ноябре текущего года авиакомпания "Уральские авиалинии" планирует открытие новых прямых рейсов из Оша в такие города, как Анапа, Нижневартовск, Сочи, Волгоград и Казань. Также авиакомпания "QAZAQair" планирует открытие рейса Алматы-Ош", - сообщил он.

Стоит отметить, что авиакомпания "Аэрофолт" впервые открыла рейс Москва-Ош-Москва 28 октября 2018 года. Состав первого экипажа воздушного суда Boeing 737 имени Чингиза Айтматова, прибывшего в город Ош:

• Лаврентьев Иван Юрьевич – командир воздушного судна,

• Королев Сергей Дмитриевич - второй пилот,

• Валеев Ильдар Камилевич - второй пилот,

• Мозжорин Андрей Алексеевич - старший бортпроводник,

• Карпова Маргарита Алексеевна – бортпроводник,

• Жукова Екатерина Алексеевна – бортпроводник,

• Волошин Владимир Анатольевич – бортпроводник,

• Алиева Инга Элмисхановна – бортпроводник.