Погода
$ 69.61 - 69.76
€ 79.16 - 79.72

Молодая женщина исчезла в Бишкеке. Ее не могут найти уже два дня

499  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В УВД Первомайского района г. Бишкек разыскивается без вести пропавшая Ташпулатова Гулмира 1986 года рождения, которая 27 октября 2018 года в 15:00 -16:00 часов вышла из дома на пересечении улиц Баха и Иманалиева в Бишкеке и не вернулась, сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

Была одета: длинное платье темно-зелёного цвета, на голове сиреневый платок с цветочками, под ним маленький белый платок со стразами.

Уважаемые граждане!

Если Вы владеете какой-либо информацией об Ташпулатовой Гулмире, просим сообщить в УВД Первомайского района по телефонам: (0505) 52-22-72, (0778) 48-38-52, (0555) 52-22-72, 0 (551) 102-794, 0 (312) 56-60-43, 0 (312) 43-71-68

Пресс-служба ГУВД г.Бишкек


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/374617
Теги:
ГУВД, розыск, Бишкек, пропавшие без вести
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  