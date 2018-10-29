Молодая женщина исчезла в Бишкеке. Ее не могут найти уже два дня

В УВД Первомайского района г. Бишкек разыскивается без вести пропавшая Ташпулатова Гулмира 1986 года рождения, которая 27 октября 2018 года в 15:00 -16:00 часов вышла из дома на пересечении улиц Баха и Иманалиева в Бишкеке и не вернулась, сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

Была одета: длинное платье темно-зелёного цвета, на голове сиреневый платок с цветочками, под ним маленький белый платок со стразами.

Уважаемые граждане!

Если Вы владеете какой-либо информацией об Ташпулатовой Гулмире, просим сообщить в УВД Первомайского района по телефонам: (0505) 52-22-72, (0778) 48-38-52, (0555) 52-22-72, 0 (551) 102-794, 0 (312) 56-60-43, 0 (312) 43-71-68

Пресс-служба ГУВД г.Бишкек