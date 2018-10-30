Главы Пакистана и Кыргызстана обсудили судьбу сына гражданки Айыльчиевой

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 29 октября, прибывший в город Стамбул для участия в мероприятиях, посвященных 95-летию основания Турецкой Республики, встретился с Президентом Исламской Республики Пакистан Арифом Алви.

В ходе встречи были обсуждены перспективы расширения торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран.

"Готов продолжить и поддержать конструктивный диалог в следующем году в рамках председательства Кыргызстана в ШОС. И я буду рад еще одной возможности встретиться с Вами", - подчеркнул Президент, добавив, что кыргызская сторона ожидает его визита в рамках Саммита Глав государств ШОС в июне 2019 года.

Помимо этого были затронуты вопросы защиты прав и интересов кыргызских граждан в Пакистане, включая обращение гражданки КР А. Айыльчиевой по возвращению ее несовершеннолетнего сына.

В свою очередь, Президент Пакистана Ариф Алви подчеркнул, что он возьмет под личный контроль вопрос гражданки КР А. Айыльчиевой и не допустит нарушение прав граждан иностранного государства на территории Пакистана. По возвращении Ариф Алви пригласит главу МВД Пакистана и даст соответствующие поручения.

В целях увеличения товарооборота между странами пакистанский лидер предложил открыть прямые авиарейсы Бишкек-Исламабад и организовать взаимные визиты бизнес-делегаций для поиска и обсуждения совместных проектов.

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