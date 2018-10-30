Аварии на ГЭС нет, но Умбеталиев отчасти прав?

ОАО "Электрические станции" косвенно подтвердили заявление Расула Умбеталиева по поводу не совсем понятной ситуации на Камбар-Атинской ГЭС-2.

На Камбар-Атинской ГЭС-2 нет аварийной ситуации. На станции есть один гидроагрегат, он в полном рабочем состоянии. Об этом заявила пресс-секретарь ОАО "Электрические станции" Тагжана Айдаралиева.

Однако далее оговорились, что заиление затвора не дает на сегодняшний день возможности открыть затвор (об этом ранее информировал и эксперт Расул Умбеталиев – прим. автора).

- Причина заиления такова – выше данного каскада ГЭС-2 по течению реки Нарын нет никаких гидротехнических сооружений, поэтому весь ил скапливается у КаГЭС-2. Эту ситуацию мы устраняем. Это непредвиденная, но исправимая ситуация, работы по устранению будут завершены до конца ноября. Процесс объемный, трудоемкий, гидроэнергетики не понимают причин злорадства нашего соотечественника, бывшего директора ГП "Комур" Умбеталиева, - подчеркнула Айдаралиева.

В ведомстве уточнили, что согласно постановлению правительства КР "О подготовке к ОЗП 2018/19 годы" компания – ОАО "Электрические станции" на данный момент должна иметь в распоряжении 2 652 МВт.

- Мы имеем на 739 МВт больше. Располагаемая мощность КаГЭС-2 составляет 90 МВт – это значит, что на внутреннее потребление электроэнергии ситуация на КаГЭС-2 абсолютно не повлияет, - добавила Айдаралиева.

Почему энергетики молчали о произошедшем и не ставили общественность в известность, не поясняется.