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ГКНБ настаивает: Илмиянов активно сотрудничает со следствием

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- ВБ
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В связи с обнародованием переписки и заявлением партии СДПК в отношении гражданина И.Илмиянова, ГКНБ КР сообщает следующее.

В настоящее время в рамках ранее возбужденного уголовного дела следствие продолжается. Расследование ведется всесторонне и объективно. Выясняются все обстоятельства происхождения и растраты указанных денежных средств.

Стоит отметить, что у следствия имеется достаточно доказательств в получении денежных средств гражданином И.Илмияновым.

В настоящее время И.Илмиянов активно сотрудничает со следствием.

Ранее представитель СДПК Кундуз Жолдубаева назвала заявление о сотрудничестве "слухами".


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URL: https://www.vb.kg/374624
Теги:
ГКНБ, СДПК, взятка, Икрамжан Илмиянов, Кыргызстан, следствие
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