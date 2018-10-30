ГКНБ настаивает: Илмиянов активно сотрудничает со следствием

В связи с обнародованием переписки и заявлением партии СДПК в отношении гражданина И.Илмиянова, ГКНБ КР сообщает следующее.

В настоящее время в рамках ранее возбужденного уголовного дела следствие продолжается. Расследование ведется всесторонне и объективно. Выясняются все обстоятельства происхождения и растраты указанных денежных средств.

Стоит отметить, что у следствия имеется достаточно доказательств в получении денежных средств гражданином И.Илмияновым.

В настоящее время И.Илмиянов активно сотрудничает со следствием.

Ранее представитель СДПК Кундуз Жолдубаева назвала заявление о сотрудничестве "слухами".