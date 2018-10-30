Уроженец Кыргызстана задушил 57-летнюю гражданку России бельевой веревкой

32-летнему жителю Череповца (РФ) – уроженцу Кыргызстана – следственными органами России предъявлено обвинение в преднамеренном убийстве. Он признал свою вину.

По сообщениям российских СМИ со ссылкой на Вологодское областное управление следственного комитета, "10 октября подозреваемый в очередной раз приехал из Череповца к своей знакомой 57-летней жительнице Шексны. А вечером после совместного застолья с алкоголем мужчина в ходе ссоры задушил женщину бельевой веревкой". Ее он присмотрел, когда курил на балконе, и подготовил заранее.

Причем утром того же дня мужчина сдал в ломбард телевизор, вынесенный из квартиры убитой.

Тело женщины обнаружил ее сын на балконе 11 октября.

В настоящее время подозреваемого заключили под стражу. Ведется следствие.