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Уроженец Кыргызстана задушил 57-летнюю гражданку России бельевой веревкой

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- Оксана Гут
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32-летнему жителю Череповца (РФ) – уроженцу Кыргызстана – следственными органами России предъявлено обвинение в преднамеренном убийстве. Он признал свою вину.

По сообщениям российских СМИ со ссылкой на Вологодское областное управление следственного комитета, "10 октября подозреваемый в очередной раз приехал из Череповца к своей знакомой 57-летней жительнице Шексны. А вечером после совместного застолья с алкоголем мужчина в ходе ссоры задушил женщину бельевой веревкой". Ее он присмотрел, когда курил на балконе, и подготовил заранее.

Причем утром того же дня мужчина сдал в ломбард телевизор, вынесенный из квартиры убитой.

Тело женщины обнаружил ее сын на балконе 11 октября.

В настоящее время подозреваемого заключили под стражу. Ведется следствие.


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URL: https://www.vb.kg/374627
Теги:
Россия, убийство, уголовная ответственность, задержание мигрантов из Кыргызстана, следствие
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