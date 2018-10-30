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Жээнбеков встретился с Эрдоганом и Додоном

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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков 29 октября в рамках участия в мероприятиях, посвященных 95-летию со дня основания Турецкой Республики, провел двустороннюю встречу с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Главы государств обсудили итоги прошедшего 1 сентября 2018 года в Бишкеке четвертого заседания Высшего совета стратегического сотрудничества между Кыргызстаном и Турцией.

Также были рассмотрены вопросы дальнейшего развития многопланового сотрудничества между двумя странами, включая торгово-экономические, культурно-гуманитарные и военно-технические сферы.

Там же, в Стамбуле, Сооронбай Жээнбеков встретился с Президентом Молдовы Игорем Додоном.

В ходе встречи были обсуждены пути углубления двустороннего торгово-экономического сотрудничества, развития политического диалога, перспективы развития культурно-гуманитарных связей. Также состоялся обмен мнениями по насущным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в рамках интеграционных объединений.

Президент Молдовы Игорь Додон поблагодарил Президента Сооронбая Жээнбекова за приглашение посетить Кыргызстан с визитом, отметив традиционно дружеские отношения между двумя странами.


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URL: https://www.vb.kg/374632
Теги:
Молдова, Турция, сотрудничество, Кыргызстан, экономика, политика, Реджеп Эрдоган, Игорь Додон, дипломатия, Сооронбай Жээнбеков
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