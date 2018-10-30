Выбираем выгодный тариф для интернет-серфинга

Сегодня мобильный интернет наиболее востребован среди молодежи и деловых людей, для которых важно всегда и везде иметь возможность оперативно проверять свою почту, использовать мессенджеры, социальные сети и осуществлять быстрый поиск нужной информации. MegaCom предлагает оптимальные тарифы и опции для активного интернет-серфинга, которые помогут значительно сэкономить расходы на использование мобильной и интернет-связи.

"Элдик S/M/L" и "Элдик S/M/L + TV" – это обновленная линейка популярных республиканских пакетов с безлимитным ночным интернетом и внушительными объемами дневного интернета за умеренную плату. Например, при выборе пакета S вам достанется 2100 МБ дневного трафика и безлимитный ночной интернет всего за 70 сомов в неделю. Максимальный пакет L+TV за 195 сомов в неделю включает в себя БЕЗЛИМИТНЫЙ интернет и более 140 ТВ-каналов в приложении Mega iTV. Каждый пакет включает бесплатные минуты для разговоров внутри сети MegaCom, а также фиксированное количество бесплатных минут для звонков на номера других мобильных операторов Кыргызстана. Абоненты могут всегда оставаться на связи со своими родными и близкими. Всего в линейке представлено 6 универсальных пакетов на выбор.

Тариф "Хайп" – уникальное предложение для современных и прогрессивных людей, которые абсолютно не мыслят своей жизни без скоростного интернета. Он включает в себя три основных пакета с внушительными объемами интернета, которые дают возможность подобрать именно то, что необходимо абонентам: до 100 ГБ в месяц, бесплатный трафик в приложениях социальной сети "Одноклассники" и MegaChat. Кроме того, каждый пользователь тарифа "Хайп" получает звонки и SMS внутри сети 24 часа в сутки - БЕСПЛАТНО.

Популярные интернет-пакеты "День-Ночь" от MegaCom подойдут тем абонентам, которые остаются активными и после заката солнца. Так, всего за 25 сомов в неделю можно не ограничивать себя в потреблении трафика в ночное время с 00:30 до 07:59, а на дневные часы выделяется пакет в 200 МБ скоростного интернета + бонус 200 МБ только в 4G. Максимальный пакет "День-Ночь 8ГБ+" содержит 8 ГБ на 30 дней всего за 350 сомов + ночной безлимит, а также бонусные 8 ГБ в 4G. Выгодные пакеты "День-Ночь" можно подключить своим родным, друзьям, сделав им приятный сюрприз. В этом случае ваш близкий человек получит тройной презент: дневной основной пакет, безлимитный ночной пакет плюс бонус в размере дневного трафика при подключении к 4G от MegaCom.

Выбирайте наиболее подходящий вам тариф или тарифную опцию, дарите самым близким людям радость общения, оставайтесь всегда на связи и используйте высокоскоростной интернет по максимуму!