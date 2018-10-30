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Мэр Суракматов потребовал восстановить горздрав

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- ВБ
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30 октября в столичном муниципалитете состоялся круглый стол по обсуждению темы: "Оптимизация системы предоставления первичной медико-санитарной помощи в г. Бишкек".

В работе круглого стола приняли участие мэр Бишкека Азиз Суракматов, министр здравоохранения КР Космосбек Чолпонбаев, спикер Бишкекского городского кенеша Жаныбек Абиров, депутаты Бишкекского городского кенеша, вице-мэр столицы Асель Куламбаева и руководители центров семейной медицины столицы.

На круглом столе выступили министр здравоохранения КР К.Чолпонбаев, председатель Бишкекского городского кенеша Ж.Абиров, вице-мэр Асель Куламбаева представила предложения по укреплению роли мэрии столицы в системе управления вопросами охраны здоровья населения.

Мэр Бишкека Азиз Суракматов потребовал вернуть в структуру муниципалитета департамент здравоохранения. Он также отметил, что главной задачей мэрии столицы и министерства здравоохранения КР, работников медицинских учреждений города является обеспечение качественного медицинского обслуживания горожан. Сегодня обеспечение условий работы медицинской системы города находится в компетенции муниципалитета, а качество медицинских услуг – в компетенции министерства здравоохранения.

Ежегодно мэрия города Бишкек выделяет бюджетные средства на здравоохранение в сумме 268 805, 7 тыс. сомов, что составляет 3,2 % от общего объема расходов, также осуществляется финансовая поддержка медицинских работников по выплате надбавок, продолжается финансирование программ "Депозит медицинского работника на станции скорой помощи" и "Депозит врача-педиатра г. Бишкек".

По итогам работы круглого стола министерству здравоохранения КР также рекомендовано включить в рабочую группу межведомственной комиссии по оптимизации системы предоставления первичной медико-санитарной помощи г. Бишкек депутатов Бишкекского городского кенеша от всех фракций.


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URL: https://www.vb.kg/374638
Теги:
Азиз Суракматов, Минздрав, мэрия, Бишкек, мэр, Космосбек Чолпонбаев
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