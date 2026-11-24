Житель Чуйской области Кошалы Кочорбаев раньше тратил на уголь 50–60 тысяч сомов за зиму. В этом году он установил тепловой насос на государственный льготный кредит. В октябре общий счёт за электричество в его доме площадью 150 квадратных метров составил около тысячи сомов.

"За одну зиму расходовали 5,5–6 тонн угля. С доставкой тонна обходилась примерно в 10 тысяч сомов", - рассказывает Кошалы Кочорбаев.

Оборудование установили в августе, а осенью начали отапливать дом. Для покупки семья получила кредит в "АБанке" в рамках проекта Минфина КР "Улучшение качества воздуха в Кыргызской Республике".

"Кредит получили легко. После подачи заявки примерно за десять дней всё проверили, после чего выдали деньги", - говорит он.

Сколько теперь платит семья?

"За октябрь израсходовали 680 киловатт-часов электричества. Это общее потребление всего дома. Заплатили около тысячи сомов", - объясняет Кошалы.

С похолоданием хозяин ожидает увеличения платежей: примерно до 3 тысяч сомов за ноябрь и до 4 тысяч -в сильные морозы. Это пока его прогноз. Семья ещё не прошла полный отопительный сезон с тепловым насосом, поэтому сравнить общие зимние расходы можно будет позже. Но бытовые перемены уже ощутимы.

"Сейчас пользуемся им в холодную погоду - дома тепло. Рады, что освободились от необходимости топить углём. Трудностей с использованием теплового насоса не было", - рассказывает он.

Сколько стоит оборудование и как получить льготный кредит?

Ориентировочная стоимость теплового насоса в Бишкеке -от 220 до 660 тысяч сомов в зависимости от площади и утепления дома, мощности и комплектации оборудования. Точную смету составляют после обследования дома. Нужно отдельно уточнить, включены ли доставка и монтаж в стоимость.

Жители Бишкека, Сокулукского, Аламудунского и Иссык-Атинского районов Чуйской области могут получить до 1 миллиона сомов под 6% годовых на срок до 5 лет по государственной льготной кредитной линии Министерства финансов КР.

Средства можно направить на покупку тепловых насосов и других предусмотренных проектом видов экологичного отопления, доставку, установку и сопутствующие расходы. Подробные условия можно узнать в "АБанке", "Элдик Банке" и "Бакай Банке".

А если действуют лимиты?

Для хорошо утеплённого дома площадью 100 м² правильно подобранный тепловой насос при подходящих условиях может потреблять около 3–4 кВт электрической мощности и отдавать 12–15 кВт тепловой мощности. Показатели зависят от модели и режима работы.

Насос может работать при лимитах, если его потребление вместе с другими включёнными приборами не превышает выделенную для дома мощность. На случай отключений можно предусмотреть генератор, аккумуляторы с инвертором или солнечные панели с системой резервного питания.

Для семьи Кошалы Кочорбаева новое отопление - прежде всего освобождение от ежедневной топки. Возможность сократить расходы и воспользоваться государственным льготным кредитом делает такой переход привлекательнее, а отказ от сжигания угля означает меньше дыма и более чистый воздух для окружающих.

Подробнее об условиях получения государственного льготного кредита можно узнать в банках-партнёрах:

АБанк - 5511.

Элдик Банк - 9111.

Бакай Банк - 6111.

Министерство финансов КР: +996 506 667 676.