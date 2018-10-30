В Бишкеке закрыт сезон ремонта дорог

По линии управления капитального строительства мэрии города Бишкек дорожные работы в столице проходят по двум проектам – "Развитие улично-дорожной сети" и "Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкек".

В рамках первой фазы проекта развития улично-дорожной сети, которая реализуется с 2017 года, были предусмотрены дорожные работы на 49 улицах общей протяженностью 95 километров. На 47 улицах они окончены. В том числе завершены дорожные работы на улице Баялинова (Ленинградской). В рамках проекта развития улично-дорожной сети города Бишкек была проведена ее масштабная реконструкция на участке между улице Бакинской до улицы Махатмы Ганди. Дорогу на участке протяженностью три километра расширили, проложили ирригационные сети, обустроили тротуары, уложили двуслойное асфальтобетонное покрытие, нанесли дорожную разметку и установили дорожные знаки. Работы продолжались в течение полугода.

Улицу Тоголока Молдо отремонтировали на участке между проспектом Жибек Жолу и улицей Саадаева. Здесь проложили арыки, обустроили тротуары, установили дорожные знаки, на некоторых участках поменяли дренажную систему, новое асфальтобетонное покрытие на этой улице также двухслойное, как и на всех улицах, где прошли реабилитация или реконструкция. Работы на участке протяженностью три километра 120 метров продолжались четыре с половиной месяца.

Открыта для движения также улица Осмонкула, которая является альтернативной для улицы Курманжан Датки (Алма-Атинской). Протяженность отремонтированного участка два километра 710 метров, дорожные работы продолжались в течение полугода. Улицу расширили, обустроили тротуары, проложили ирригационные сети. Работы прошли на участке ниже проспекта Жибек Жолу в рамках проекта развития улично-дорожной сети города Бишкек.

Дорожные работы на некоторых улицах сопровождаются строительством мостов. Так в этом году был построен мост через реку Аламедин на улице Токтогула, которая после завершения строительства стала длиннее на 637 метров, соединившись через мост с улицей Мамбетова и через нее получив выход на улицу 7 апреля. Ширина проезжей части улицы Токтогула 15 метров, по ее обеим сторонам проходят тротуары. Сам мост 34 метра диной и 23 метра шириной.

Также был построен мост через БЧК на улице Орозбекова, по которой теперь можно проехать от проспекта Жибек Жолу до улицы Саадаева, протяженность этого участка – 3 километра 100 метров. Мост через БЧК 46 метров длиной и 13 с половиной метров шириной, с тротуарами по обеим сторонам. Теперь улица Орозбекова стала альтернативной для улицы Тоголока Молдо.

Завершаются работы еще над двумя мостами – через реку Ала-Арча на улице Токтоналиева, которая получит выход на улицу Медерова. И путепроводом в восточной части улицы Льва Толстого. Этот эстакадный мост (путепровод) длиной 95 и шириной 20,5 метров, включая тротуары, соединит западную и восточную части улицы Льва Толстого. После завершения строительства эта четырехполосная улица будет пересекать весь город с запада на восток. Мост на улице Льва Толстого пройдет над железнодорожными путями. Он опирается на сваи, их 60, и они возвышаются над железнодорожным полотном на 6,5-8,5 метров. На них установили балки, каждая длиной 18 метров, которые сформировали основание моста. На данный момент эстакадный мост готов на 65 %, работы предполагалось завершить в этом году, однако из-за необходимости прокладки на этом участке улицы Льва Толстого магистральной теплосети, график проведения дорожных работ был скорректирован. Оба моста и, соответственно, строительство улиц Токтоналиева и Льва Толстого, будут завершены в 2019 году.

Помимо этого в рамках проекта "Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог г. Бишкек", который предусматривает восстановление дорожного покрытия 23 магистральных дорог города Бишкек – проспекта Айтматова, Чуй, улицы 7 апреля (Шабдан Баатыра), улицы Ахунбаева, улицы Садырбаева (Баха) и т. д. Общая протяженность – 38 километров. В этом году были проведены работы на 17 улицах общей протяженностью 32,7 километра.

Реабилитация оставшихся 6 улиц запланирована на 2019 год. Среди них улицы Абая, Нуркамал, Токтогула, Алтымышева и другие.

Информация предоставлена пресс-службой мэрии Бишкека.