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Певица Самара Каримова - новый директор Ошского музучилища. Больше некому?

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- Оксана Гут
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Сегодня, 30 октября, эстрадную певицу Самару Каримову представили коллективу Ошского государственного музыкального училища им. Ниязалы в качестве нового директора. Об этом сообщает Министерство культуры, информации и туризма КР.

Был ли на эту должность конкурс, и почему выбор пал именно на 27-летнюю Каримову, не отмечается.

Известно, что в 2017 году она была назначена директором музея "Сулайман-Тоо" в Оше. Но в должности продержалась лишь день. Артистка отказалась от поста из-за свалившейся на нее волны общественной критики.

Самара Каримова училась на факультете искусств Кыргызско-Турецкого университета "Манас".

В 2013 году стала лауреатом международной премии им. Т. Турсунбаевой.

А в 2014 году выиграла гран-при республиканского конкурса по исполнению произведений Народного артиста КР Ж. Шералиева.

В апреле 2011 года вышла замуж за руководителя Ошского драматического театра Асана Мансурова.

Является заслуженным артистом КР.

Буквально два месяца назад Краимова с помпой отмечала большой, по ее оценке, праздник - миллион подписчиков в Instagram. Правда, скептики заметили, что как минимум половина из них - "накрученные" аккаунты.

Какое же мероприятие она устроит в связи свалившейся на нее новой должностью, и будет ли она обучать студентов навыкам, как заполучить побольше подписчиков в соцсетях?


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URL: https://www.vb.kg/374645
Теги:
Министерство культуры и туризма, музыка, назначение, Ош, Кыргызстан
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