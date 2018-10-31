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В "Электрических станциях" ищут, кто сливает информацию Умбеталиеву?

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- Виктория Григоренко
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Более 93 миллионов сомов составит ущерб государству от аварии на Камбар-Атинской ГЭС-2. Об этом сообщил общественный деятель Расул Умбеталиев.

По его словам, особенность и отличие Камбар-Атинской ГЭС-2 (К-А ГЭС-2) от других в том, что она находится выше по течению реки Нарын и Токтогульского водохранилища.

- Выработка электроэнергии на К-А ГЭС-2 способствует уменьшению расхода воды из "Токтогулки" и увеличения объемов влаги в главном накопителе страны. Это имеет огромное стратегически важное значение, в предстоящий маловодный цикл приточности рек, впадающих в основное водохранилище многолетнего регулирования, - пояснил Умбеталиев.

При проектной мощности 120 МВт располагаемая мощность гидроагрегата К-А ГЭС-2 составляет 90 МВт, подчеркивает эксперт.

- Выработка электроэнергии на станции в сутки должна составить: 90000 квт/час, умножить на 24 часа = 2 млн160 тыс. квт/час. Технические потери НЭСК - 6%. Технические и коммерческие потери распредкомпаний - 12%. Общие технические и коммерческие потери - 18% - 388 тысяч 800 квт/час. Полезный отпуск электроэнергии в сутки составит: 2 млн160 тыс. квт/час-388 тыс. 800 квт/час = 1 млн 771 тыс. 200 квт/час. Средняя цена 1 квт/час - 1 сом 42 тыйын. Если стоимость выработки 1 квт/час в сутки - 1 миллион 771 тысяч 200 квт/час умножить на 1 сом 42 тыйына, то получится сумма в 2 миллиона 515 тысяч 104 сома. При этом, простой К-А ГЭС-2 составит 37 суток. То есть общий ущерб государства - 9 миллионов 58 тысяч 848 сомов, - уверяет Умбеталиев.

По мнению эксперта, заявление-объяснение ОАО "Электрические станции" от 30 октября 2018 года по происходящему на Камбар-Ате надумано.

- Один абзац явно противоречит другому: "На Камбар-Атинской ГЭС-2 никакой аварийной ситуации не существует. Просто единственный гидроагрегат в полном рабочем состоянии, но только он не вырабатывает электроэнергию, так как затвор заилен и нет возможности открыть его. Причина заиливания заключается в отсутствии выше К-А ГЭС-2 по течению реки Нарын водохранилищ, удерживающих взвешенные наносы притока воды". Однако к 1 сентябрю каждого года паводки на реке Нарын прекращаются. Река, которая в основном загрязняет глиной Нарын и находящейся ниже слияния реки Саракамыш с основной рекой к 1 октябрю практически высыхает. Поэтому воды Нарына становятся прозрачными. Подпора воды устья нижнего бьефа станции, даже при полном заполнении Токтогульского водохранилища, не происходит. В настоящее время расход воды из водохранилища превышает в два раза притока реки Нарын и боковых каналов накопителя, - подчеркивает Умбеталиев.

Эксперт напомнил, что согласно "Инструкции при проведении текущих, средних и капитальных ремонтах на ГЭС" в обязательном порядке должны производиться промывка и очистка устья верхних и нижних бьефов, ремонтируемых гидростанций.

- Руководство НЭХК и ОАО "Электрические станции", наверное, сами не поняли, чем хотели оправдаться. Целые сутки напролет готовили ответ и параллельно искали виновных. И все-таки определили крайнего - главного инженера этой станции. Но самым основным виновником "не аварийной" ситуации стала река Нарын с ее паводками, наносами песка и глины, подпорами воды и отсутствием водохранилищ сезонного и многолетнего регулирования, - перечисляет Умбеталиев.

Эксперт считает, что Генеральной прокуратуре КР необходимо возбудить уголовные дела на руководителей энергетической отрасли.

- За причиненный ущерб государству на сотни миллионов сомов, по статьям: статья 304 "Злоупотребление служебным положением", статья 221 "Злоупотребление полномочиями служащих коммерческих и иных организаций", статья 329 "Заведомо ложное сообщение", статья 316 "Халатность". Ведь безнаказанность всегда порождает безответственность, - заявляет Умбеталиев.

Эксперт напомнил, что на строительство Камбар-Атинской ГЭС-2 потрачено более 300 миллионов долларов США народно-бюджетных средств.

- Без злорадства, с великим сожалением и огромной горечью, - добил Расул Умбеталиев.

К слову, по данным редакции VB.KG, руководство "Электрических станций" дало указание выяснить, кто из сотрудников, владеющих информацией о положении дел на объектах, в т.ч. на Камбар-Атинской ГЭС, "сливает" данные Расулу Умбеталиеву.


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URL: https://www.vb.kg/374648
Теги:
Генеральная прокуратура, Камбар-Ата, Электрические станции, ГЭС, отключение электроэнергии, энергетика, Кыргызстан, деньги, Нацэнергохолдинг, Расул Умбеталиев
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