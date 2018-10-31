В Бишеке задержан пособник террористов

14 октября 2018 года ГКНБ Кыргызской Республики в результате проведенных контртеррористических мероприятий, в г.Бишкек задержан член международной террористической организации (МТО), гражданин КР О.У., 1990 г.р., при котором в ходе досмотра был обнаружен поддельный паспорт КР, на имя другого боевика МТО "А.Р.", ранее принимавшего участие в боевых действиях в Сирии, сообщает пресс-служба ГКНБ.

Установлено, что задержанный О.У. состоит в подпольной международной группировке за рубежом и занимался финансированием и оказанием различной пособнической помощи боевикам, воюющим в Сирии в рядах МТО. По предварительным данным, О.У. на финансирование боевиков МТО в Сирии отправил порядка 100 тысяч долларов США.

В отношении О.У. следственными органами ГКНБ КР возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 226-1 (Финансирование террористической деятельности), 299-1 (Организованная деятельность, направленная на возбуждение национальной (межэтнической), расовой, религиозной или межрегиональной вражды) и 350 (Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков) Уголовного кодекса КР.

Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ КР. Ведется следствие.