В Кыргызстане не планируют поднимать пенсионный возраст

Правительство не планирует поднимать пенсионный возраст. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил заместитель председателя Социального фонда Эсен Нурдинов.

- Сейчас возраст выхода на пенсию в Кыргызстане составляет 58 лет для женщин и 63 года – для мужчин. Повышать его не планируется, - сказал Нурдинов.

По словам председателя Соцфонда в Кыргызстане, на каждого пенсионера приходится 2-2,5 работающих граждан.

Согласно статистике из открытых данных, показатели Кыргызстана довольно хорошие. Например, в Германии на каждого пенсионера тоже приходится по 2 человека трудоспособного возраста. В России на момент обсуждения пенсионной реформы и того меньше – 1,8. Тем не менее размер пенсий в Кыргызстане существенно ниже.