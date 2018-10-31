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В Кыргызстане не планируют поднимать пенсионный возраст

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- Екатерина Улитина
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Правительство не планирует поднимать пенсионный возраст. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил заместитель председателя Социального фонда Эсен Нурдинов.

- Сейчас возраст выхода на пенсию в Кыргызстане составляет 58 лет для женщин и 63 года – для мужчин. Повышать его не планируется, - сказал Нурдинов.

По словам председателя Соцфонда в Кыргызстане, на каждого пенсионера приходится 2-2,5 работающих граждан.

Согласно статистике из открытых данных, показатели Кыргызстана довольно хорошие. Например, в Германии на каждого пенсионера тоже приходится по 2 человека трудоспособного возраста. В России на момент обсуждения пенсионной реформы и того меньше – 1,8. Тем не менее размер пенсий в Кыргызстане существенно ниже.


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URL: https://www.vb.kg/374661
Теги:
Германия, пенсии, Россия, Кыргызстан, Социальный фонд
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