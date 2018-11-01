Сотрудники УОБДД попались на лжи

В результате проверки Генеральной прокуратуры КР выяснилось, что зачастую сотрудники УОБДД не уделяют должного внимания профилактике детского травматизма на дорогах.

- Установлены случаи, когда справки о проведении обучения правилам дорожного движения учеников - лишь формальность. На самом деле сотрудники УОБДД не проводили их в школах. Значит и те утвержденные планы по профилактике ДТП с участием несовершеннолетних носят формальный характер, отсутствует глубокий анализ, - сообщил на прошедшей накануне пресс-конференции прокурор управления по противодействию коррупции и надзору за исполнением законов Чингиз Айдаров.

Он отметил, что в конце сентября внесено прокурорское представление об устранении нарушения закона с постановкой вопроса о привлечении к строгой ответственности виновных должностных лиц.

К сожалению, информацию о том, где именно были выявлены нарушения, и кто конкретно должен понести наказание, прокурор сказать затруднился.

Стоит отметить, что за 9 месяцев текущего года, по данным Генпрокуратуры, в дорожно-транспортных происшествиях по республике пострадало 977 несовершеннолетних. Из них 62 ребенка погибло.