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Сотрудники УОБДД попались на лжи

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- Оксана Гут
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В результате проверки Генеральной прокуратуры КР выяснилось, что зачастую сотрудники УОБДД не уделяют должного внимания профилактике детского травматизма на дорогах.

- Установлены случаи, когда справки о проведении обучения правилам дорожного движения учеников - лишь формальность. На самом деле сотрудники УОБДД не проводили их в школах. Значит и те утвержденные планы по профилактике ДТП с участием несовершеннолетних носят формальный характер, отсутствует глубокий анализ, - сообщил на прошедшей накануне пресс-конференции прокурор управления по противодействию коррупции и надзору за исполнением законов Чингиз Айдаров.

Он отметил, что в конце сентября внесено прокурорское представление об устранении нарушения закона с постановкой вопроса о привлечении к строгой ответственности виновных должностных лиц.

К сожалению, информацию о том, где именно были выявлены нарушения, и кто конкретно должен понести наказание, прокурор сказать затруднился.

Стоит отметить, что за 9 месяцев текущего года, по данным Генпрокуратуры, в дорожно-транспортных происшествиях по республике пострадало 977 несовершеннолетних. Из них 62 ребенка погибло.


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URL: https://www.vb.kg/374665
Теги:
Генеральная прокуратура, ДТП, наказание, несовершеннолетние, ПДД, смертность, школа, ГУОБДД, погиб ребенок
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Комментарии
Тунгуч
01.11.2018, 09:23

Господи ничего человеческого не осталось у отдельных сотрудников.один час времени уделить для профилактики ПДД...а каком снижении дтп с детьми можно говорит если даже один час не нашли...возможно ребенок за этот час на всю жизнь запомнит основные правила ПДД...уважаемые работники Ока государева...копайте.публикуйте....

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Факт на лицо
01.11.2018, 09:44

А вы, что только поняли, что самые лживые люди это сотрудники ГАИ, взяточники, оборотни и крохоборы это ГАИ, еще генерал Рысалиев З. говорил - курица не птица гаи не милиция! Особенно касается Бишкекского УОБДД! Там есть один с жетоном БИ 192 это его в первую очередь касается!!!!!!!!!!!!!!!!!

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