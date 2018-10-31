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В Бишкеке от кори умерла семимесячная девочка

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- Екатерина Улитина
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В Министерстве здравоохранения идет расследование факта смерти семимесячной девочки. Об этом VB.KG сообщила директор Республиканского центра иммунопрофилактики при Министерстве здравоохранения Гульбара Ишенапысова.

По ее словам, девочка заболела корью. Кроме того, она страдала сопутствующими заболеваниями.

Ребенок не был привит от кори по возрасту.

- С января по октябрь зарегистрировано 500 случаев заболевания корью. Часто болеют дети, чьи родители отказались от прививок –

20% от всех случаев

. Кроме того, в зоне риска дети до года, которым еще не делали прививки и дети в возрасте от 2 до 5 лет, которые не успели получить вторую прививку в 6 лет, - рассказала Гульбара Ишенапысова.

В Бишкеке в ближайшее время планируется начать кампанию по дополнительной иммунизации. Прививку могут получить дети в возрасте от 2 до 5 лет, граждане от 6 месяцев до 60 лет, которые были в тесном контакте с больными, и медицинские работники. Центр иммунопрофилактики для этих целей получил 30 тысяч дополнительных доз вакцины от кори.


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URL: https://www.vb.kg/374667
Теги:
вакцина, дети, корь, Кыргызстан, Минздрав
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