Никаких отказов: Прививки от кори будут обязательными?

В Министерстве здравоохранения разрабатывают проект законопроекта, лишающий граждан права отказываться от вакцинации против кори. Об этом VB.KG рассказала директор Республиканского центра иммунопрофилактики при Министерстве здравоохранения Гульбара Ишенапысова.

- В Кыргызстане растет число отказников от прививок, уменьшается охват вакцинацией. Пока нам удается держать ситуацию под контролем, охват по-прежнему высокий – 95%. Однако раньше мы добивались, что 99% населения получали вакцины, - рассказала Ишенапысова.

Только за последний год от вакцинации отказались 7 тысяч человек, более половины из них – 60% по религиозным причинам, еще 19% не доверяют качеству вакцины.

Это отчасти стало причиной быстрого распространения болезни по республике. Если в 2017 году зарегистрировано всего 5 случаев, то за 9 месяцев этого года болезнь перенесли уже 500 человек, зарегистрирован 1 случай с летальным исходом.

- Разработать закон об обязательной вакцинации Минздрав решил коллегиально. Но надо понимать, что завтра-послезавтра он не начнет работать. Мы рассчитываем, что запустить его удастся в 2019 году, - заключила Гульбара Ишенапысова.

Отметим, действующие законы позволяют родителям отказаться от вакцинации ребенка. Но если он заболеет, вся ответственность за последствия ложится на родителя. Правда, действующие законы не учитывают, что риску подвергается не только инфицированный ребенок, но и другие дети и взрослые, которые по возрасту или медицинским показаниям не могут получить прививку.