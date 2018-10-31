Жээнбеков ознакомился с ходом реализации задачи по цифровой трансформации

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 31 октября, обсудил с председателем Государственного комитета информационных технологий и связи Бакытом Шаршембиевым и советником Президента на общественных началах Дастаном Догоевым вопросы цифровой трансформации в стране.

Дастан Догоев представил информацию о ходе реализации задач по цифровой трансформации. В частности был представлен проект программы "Цифровой Кыргызстан", разработанный на площадке секретариата Совета безопасности КР с участием руководителей государственных органов, экспертного и гражданского сообщества.

Концепция указанной программы, как отметил Дастан Догоев, заключается в определении двух основных направлений - это нецифровые и цифровые основы трансформации. Первый блок включает в себя вопросы совершенствования нормативной правовой базы, развития цифровых навыков, строительство современных и адаптивных государственных институтов. В цифровые факторы входят строительство инфраструктуры, создание регионального дата-центра в стране, который позволит создать платформу для взаимодействия государства с граж? ?анами, а также основу для привлечения необходимых частных инвестиций. И все вышеперечисленные факторы послужат основой для развития цифровой экономики в стране.

Дастан Догоев отметил, что Кыргызстан должен способствовать распространению и освоению технологий из развитых стран. Для этого нужно создать все условия, чтобы наша страна стала международным центром технологического трансфера.

Разработанные и привлеченные технологические решения и инновации не должны стать самоцелью. Они должны быть активно освоены компаниями и в дальнейшем экспортированы другим странам.

Председатель Государственного комитета информационных технологий и связи Бакыт Шаршембиев отметил, что на сегодняшний день в рамках цифровой трансформации утверждены 33 проекта, из них 7 - полностью реализованы, 17 проектов находятся в работе, по остальным 9 проектам ведется работа по поиску источников финансирования.

Выслушав информацию, Президент Сооронбай Жээнбеков отметил необходимость активизации работы по привлечению инвесторов и реализации указанных проектов, а также вести жесткий контроль за ходом их исполнения.

Глава государства подчеркнул, что нужны скорейшие и ощутимые результаты по продвижению вопроса цифровой трансформации в стране. "Цифровая трансформация, как воздух нужна нашему государству, народу. Необходимо цифровизировать систему госуправления. И вся работа должна проводиться в темпе", - отметил Президент, добавив, что назначил Дастана Догоева советником на общественных началах для того, чтобы ускорить все эти процессы.

Президент Сооронбай Жээнбеков отметил, что на сегодня наблюдается определенная "пробуксовка" проектов, связанных с цифровой трансформацией. "Все существующие препятствия должны быть устранены. Цифровизация должна облегчить жизнь нашим гражданам, охватить все сферы жизнедеятельности, начиная с выдачи справок и заканчивая процессом документооборота между госорганами", - подчеркнул Глава государства.

Президент Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что информационные технологии и цифровая трансформация должны стать двигателем технологических перемен и условием повышения конкурентоспособности экономики страны, уровня жизни граждан и эффективности государственного управления.