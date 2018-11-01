Погода
$ 69.61 - 69.76
€ 79.16 - 79.72

Абдрахманов: Лидером СДПК Атамбаева признают только Ниязов и Карамушкина

846  2
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Распространенное вчера сообщение об исключении из партии лидера фракции СДПК Исы Омуркулова является свидетельством крайней степени агонии экс-президента Алмазбека Атамбаева, которого на сегодняшний день признают лидером партии только Фарид Ниязов и Ирина Карамушкина. Об этом редакции VB.KG заявил координатор штаба движения "СДПК без Атамбаева" Сагынбек Абдрахманов.

По его словам, данное решение, как и все остальные сообщения, распространяемые подручными экс-президента, являются нелегитимными.

- Партия не признает и не собирается их претворять в жизнь. Атамбаев может сколько угодно топать ножками, подписывать бумажки и бросаться заявлениями - все они действительны только для Фарида Ниязова и Ирины Карамушкиной. Эта группировка потеряла право что-либо говорить от имени нашей партии, - сказал он.

Сагынбек Абдрахманов напомнил, что по всей стране проводятся районные и областные конференции партии под лозунгом "СДПК без Атамбаева".

- Несмотря на отчаянные усилия Атамбаева, он даже не смог собрать и 40 членов на объявленную им партконференцию в Бишкеке - столице Кыргызстана с десятками тысяч партийцев. Мы требуем от настоящего состава Политсовета СДПК, а не от липовой группировки Атамбаева, срочного созыва съезда. Понятно, что только съезд партии может разрешить все накопившиеся вопросы. Пусть Атамбаев на съезде ответит на все вопросы наших товарищей и сможет доказать, что он остается председателем СДПК, - добавил он.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/374678
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Ирина Карамушкина, Иса Омуркулов, Фарид Ниязов, Сагынбек Абдрахманов, СДПК без Атамбаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Свободный Гражданин
01.11.2018, 12:22
Карма: -4
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 22
Минусов: 26
Комментариев: 22

Атабаев сам предатель! Предал Розу Исаковну которая привела его к власти! Обозвал ее самозванкой!

-2
Цитировать
Жалоба модератору
Туурган Бектенов
01.11.2018, 12:53
Карма: +7
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 10
Минусов: 3
Комментариев: 7

Абдрахманов может говорить только сугубо от своего движения "Шырли мырли", он год как, вне СДПК.

+3
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  