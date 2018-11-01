Абдрахманов: Лидером СДПК Атамбаева признают только Ниязов и Карамушкина

Распространенное вчера сообщение об исключении из партии лидера фракции СДПК Исы Омуркулова является свидетельством крайней степени агонии экс-президента Алмазбека Атамбаева, которого на сегодняшний день признают лидером партии только Фарид Ниязов и Ирина Карамушкина. Об этом редакции VB.KG заявил координатор штаба движения "СДПК без Атамбаева" Сагынбек Абдрахманов.

По его словам, данное решение, как и все остальные сообщения, распространяемые подручными экс-президента, являются нелегитимными.

- Партия не признает и не собирается их претворять в жизнь. Атамбаев может сколько угодно топать ножками, подписывать бумажки и бросаться заявлениями - все они действительны только для Фарида Ниязова и Ирины Карамушкиной. Эта группировка потеряла право что-либо говорить от имени нашей партии, - сказал он.

Сагынбек Абдрахманов напомнил, что по всей стране проводятся районные и областные конференции партии под лозунгом "СДПК без Атамбаева".

- Несмотря на отчаянные усилия Атамбаева, он даже не смог собрать и 40 членов на объявленную им партконференцию в Бишкеке - столице Кыргызстана с десятками тысяч партийцев. Мы требуем от настоящего состава Политсовета СДПК, а не от липовой группировки Атамбаева, срочного созыва съезда. Понятно, что только съезд партии может разрешить все накопившиеся вопросы. Пусть Атамбаев на съезде ответит на все вопросы наших товарищей и сможет доказать, что он остается председателем СДПК, - добавил он.