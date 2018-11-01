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Нацбанк списал своим сотрудникам ссуды почти на 32 млн сомов

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- Екатерина Улитина
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Национальный Банк Кыргызстана с 2000 года для обеспечения своих сотрудников жильем выдал 798 млн 869 тысяч сомов. Об этом в ответ на запрос VB.KG сообщает пресс-служба НБ КР.

- Из них списано 31 млн 921 тыс. сомов, или около 4 процентов из общей суммы, - уточнили в финансовом регуляторе.

Пресс-служба уточняет, что Национальный банк в соответствии со статьей 71 Закона "О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности", вправе в целях социальной поддержки своих служащих за счет своих средств организовывать выдачу жилищных ссуд, потребительских кредитов и приобретение недвижимости для служащих Национального банка, а также принять иные меры социальной защиты служащих Национального банка.

Жилищная ссуда может быть списана в исключительных случаях. Например, в случае смерти служащего при исполнении им служебных обязанностей, при получении служащим инвалидности 1 или 2 группы, за внесенный вклад в развитие банковской системы и экономики республики и др.

Напомним, в 2015 году глава Нацбанка Толкунбек Абдыгулов получил 5,5 млн сомов в вие жилищной ссуды. После его назначения на пост первого вице-премьер-министра в 2017 году правление Нацбанка приняло решение списать остаток долга – 4,8 млн сомов.


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URL: https://www.vb.kg/374682
Теги:
кредит, Кыргызстан, Нацбанк, НБ КР, Толкунбек Абдыгулов
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Комментарии
скафнюк
01.11.2018, 13:33

это пипец...потом спрашивают где деньги на пенсии..лунара мамытова со своими турами заграницу вообще божий одуванчик оказывается рядом с рядовыми сотрудниками нацбанка..и росинбанка..абдыгулова на нары надо...

+4
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Жалоба модератору
312
01.11.2018, 13:34

Вот куда уходят государственные денежки- "малоимущим" живущим в особняках и элитках. А простой народ призывают сброситься на погашение долгов. Что бы вы подавились.

+4
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Читатель Вечерки
01.11.2018, 13:44
Карма: +11
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 78
Минусов: 67
Комментариев: 67

Руководители Нацбанка себе и своим любимчикам выдали кредита на 800 миллионов сомов под льготные проценты. И 32 ляма подарили себе же за красивые глаза. Шикарно живут в Нацбанке !

Было бы классно узнать, кому именно списывали миллионы сомов. Понятное дело - списывали в основном не рядовым сотрудникам, а верхушке Нацбанка типа этого Абдыгулова, разом захапавшего 4,8 миллиона сомов.

Деятельность Нацбанка должна быть прозрачной. Оказывается, годами верхушка Нацбанка дарила себе миллионы, а мы ничего и не знали.

Депутатам надо изменить законы, чтобы вороватые банкиры все-таки имели какие-то рамки, раз совести у них нет ни капельки.

+3
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6969
01.11.2018, 13:49

5.5 млн это примерно 80 тыс долларов, не хило, может надо быть поскромнее госслужащим нищего государства...

+3
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Ош
01.11.2018, 13:56

Я даже лготный кредит получить не могу, я же готов полностью выплатить. И таких к

+3
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Жалоба модератору
Читатель Вечерки
01.11.2018, 13:57
Карма: +11
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 78
Минусов: 67
Комментариев: 67

"Жилищная ссуда может быть списана в исключительных случаях. Например, в случае смерти служащего при исполнении им служебных обязанностей, при получении служащим инвалидности 1 или 2 группы, за внесенный вклад в развитие банковской системы и экономики республики и др."

Что-то я не припомню, чтобы в коммерческих банках для обыкновенного люда списывались кредиты - там даже в случае смерти заемщика пытаются выбить кредит с родственников или гаранта по кредиту. Про инвалидность и не говорю. Эти же малину себе устроили.

Банкиры - это паразиты, сосущие кровь народа. Просто посмотрите как живет, например, банкир, который ничего не производит, и крестьянин, который с утра до ночи в поле.

Смотришь на шикарные банковские здания и понимаешь - паразиты, ростовщики ! На народной крови жируют. Государство должно устанавливать банкирам рамки и изымать всех их сверходоходы в бюджет.  Вон Бабанов, за счет народа стал миллиардером. И что он полезного сделал ? Построил завод в России ?! Правильно их в 1917 году в расход пускали.

+2
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Ош
01.11.2018, 13:57

И так

0
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Гражданин
01.11.2018, 14:07

Шакалят, шакалы.

+5
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пенсионер
01.11.2018, 14:19

красиво жить не запретишь...

пенсионеры от пенсии до пенсии тянут, на последние гроши платят за свет и лекарства, а здесь с барского плеча сами себе выписывают милионные кредиты и сами себе списывают

как им не стыдно???!!!

+4
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12345
01.11.2018, 15:01

Ничего себе! В энергетике денег не хватает а чиновники сами себе льготы выдают

+1
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12
01.11.2018, 15:05

Бедное государство умершим не может погасить кредит, а НБКР получающий з\плату списали ссуды, подавитесь

+2
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Кук
01.11.2018, 15:09

Возбудить уголовное дело, списанные миллионы вернуть в казну.

+3
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кыргыз
01.11.2018, 15:23

даа, такое наверно только у нас, ещё борьба с коррупцией называется

+1
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Цыплаченко
01.11.2018, 15:46

Ссуды списываются только членам правления, замам и председателю. Некоторые из них умудряются брать несколько раз. Рядовые сотрудники выплачивают все до копейки, за очень редким исключением , например, если 30 лет проработал в банковской системе. Счётная палата прекрасно об этом осведомлена, но работает круговая порука.

Другая история - фонд оплаты труда. Зарплаты правления "растворены" в общем фонде, проверяющим предоставляется усреднённая информация - это как общая температура по больнице, при этом скрываются реальные размеры надбавок, которых множество: за фальшивые кандидатские, за "профессионализм", по выслуге лет. Надбавка "за профессионализм" может достигать размера оклада! Рядовые сотрудники получают копейки, но в отчетах фигурируют совсем другие цифры. Попробуйте истребовать информацию -во сколько государству обходится содержание каждого отдельного -пофамильно- члена правления НБКР, со всеми выплатами и надбавками , командировками с бизнес-классом, расходами на персональное авто с водителем, льготный отпуск всей родни в ведомственном пансионате, представительские расходы на попойки с проверяющими - вы никогда эту информацию не получите, так как они сошлются на конфиденциальность. Счётная палата закрывает на это глаза, так как они скопировали нацбанковскую систему оплаты для своего руководства.

Мы называем это оголтелым воровством, они отвечают, что у них есть свои Положения! Ими самими написанные и утверждённые! Администрация Прещидента и аппарат правительства в курсе, поэтому при назначении руководства НБКР из кожи вон лезут, чтобы спарашютировать в тёплое место.

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Пандора
01.11.2018, 16:06

Практику выдачи жилищных ссуд в Нацбанке необходимо запретить законом как абсолютно коррупционную, основанную на конфликте интересов: сам деньги печатаю, сам себе их выдаю, сам проценты отменяю, а потом и сам списываю. Причём размеры ссуды тоже устанавливаю сам - хочу миллион возьму, хочу -десять миллионов. Нацбанк же является соучредителем Госипотечной компании, вот пусть там его сотрудники, включая руководство, и получают ссуды на общих основаниях. Зарплаты им позволяют. 

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Мика Мамаев
01.11.2018, 16:43
Карма: +70
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 116
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Комментариев: 120

Вот и истинное лицо госслужащих,,,везде так,,везде у власти,,,,,раскрывается это только после смены президента,,,почему то)

+2
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Я
01.11.2018, 16:47

У меня такой вопрос Абдыгулову, надеюсь он читает, Вы можете вернуть деньги государству зарплата позволяет это сделать, тем более государство вних нуждается, кредиты нужно платить, социальные выплаты, и т. д куда важнее. Сделайте первый шаг на встречу к цивилизованному Кыргызстану, будьте примером

0
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зап/части для ТНВД -
01.11.2018, 17:06
Карма: +37
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 44
Минусов: 7
Комментариев: 71

НАЦБАНК что коммерческая структура на НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ???

А Генпрокуратура что не знает об этом???

+1
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12
01.11.2018, 17:13

Это называется борьба с коррупцией, пахнет уголовщиной. Страна бедных, запретить НБКР всяких благ.

0
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