Нацбанк списал своим сотрудникам ссуды почти на 32 млн сомов

Национальный Банк Кыргызстана с 2000 года для обеспечения своих сотрудников жильем выдал 798 млн 869 тысяч сомов. Об этом в ответ на запрос VB.KG сообщает пресс-служба НБ КР.

- Из них списано 31 млн 921 тыс. сомов, или около 4 процентов из общей суммы, - уточнили в финансовом регуляторе.

Пресс-служба уточняет, что Национальный банк в соответствии со статьей 71 Закона "О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности", вправе в целях социальной поддержки своих служащих за счет своих средств организовывать выдачу жилищных ссуд, потребительских кредитов и приобретение недвижимости для служащих Национального банка, а также принять иные меры социальной защиты служащих Национального банка.

Жилищная ссуда может быть списана в исключительных случаях. Например, в случае смерти служащего при исполнении им служебных обязанностей, при получении служащим инвалидности 1 или 2 группы, за внесенный вклад в развитие банковской системы и экономики республики и др.

Напомним, в 2015 году глава Нацбанка Толкунбек Абдыгулов получил 5,5 млн сомов в вие жилищной ссуды. После его назначения на пост первого вице-премьер-министра в 2017 году правление Нацбанка приняло решение списать остаток долга – 4,8 млн сомов.