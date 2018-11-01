Атамбаев созовет пресс-конференцию

Атамбаев - преступник и его место - в тюрьме. В прошлом году, напившись, он наехал с оскорблениями на Назарбаева - в результате Назарбаев перекрыл границу и экономика Кыргызстана понесла огромный ущерб.

Самое смешное - с Назарбаевым он поссорился из-за желания посадить на кресло президента Жеенбекова, который теперь сажает его сторонников. Вот до чего водка доводит ! Мозги перестают работать !

Атамбаев отдал страну на разграбление организованным политико-преступным группировкам. За шесть лет только сказки рассказывал народу да жил и пил всласть.

Бакиев лучше Атамбаева хотя бы тем, что народу было понятно, что он и его семейка - циничные грабители Кыргызстана, которых надо гнать. Атамбаев же своими сладкими речами запудрил мозги народу и потом смылся на обеспеченную пенсию. Сусанин хренов, завел всех в болото и ушел на пенсию.

Да, согласен, при Атамбаеве было спокойно. Его подчиненные тихо и спокойно грабили Кыргызстан, пока Атамбаев рассказывал сказки о борьбе с коррупцией.