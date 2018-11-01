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Атамбаев созовет пресс-конференцию

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- Екатерина Улитина
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Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев готовится дать пресс-конференцию. Об этом VB.KG рассказала депутат ЖК Ирина Карамушкина.

Депутат не смогла назвать дату мероприятия, так как ее готовит штаб партии СДПК. Ожидается, что экс-глава государства ответит на вопросы об исключении Исы Омуркулова из рядов партии СДПК и на другие вопросы.

Отметим, Алмазбек Атамбаев не выступал публично после окончания его президентского срока.


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URL: https://www.vb.kg/374685
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Ирина Карамушкина, Иса Омуркулов, президент, Кыргызстан
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Комментарии
Нурлан Каюмов
01.11.2018, 12:26
Карма: -3
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Плюсов: 64
Минусов: 67
Комментариев: 52

Элге чыгып отчет берсин! Бишкек ТЭЦи, Датка-Кемин, Тарых музейи, Тундук-туштук жолундагы коррупциялык аракеттерге жооп берсин! Ачуу суроолор коп Алкашка! Апрел ТВ. Супер Инфо, 7-канал сыяктуу өзүнүн журналисттерине эмес, элге чыгып жооп берсин акмак!

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Жалоба модератору
Бекчоро Жолдошов
01.11.2018, 12:33
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Сумма оценок комментариев
Плюсов: 8
Минусов: 15
Комментариев: 9

Атамбаевдин маалымат жыйынына баякы эле дежурный Апрель тв менен Супер инфо  жан жалданган атамбаевдин колунан жем жеген журналистер эле бар баса башкалар барбайт.

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Жалоба модератору
Нурик Каптагаев
01.11.2018, 12:41
Карма: -12
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 19
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Комментариев: 23

Ммм да очередная оправдание Атамбаева.Якобы он белый и пушистый, не в чем не виноват это они сами себе делают)))) .

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Жалоба модератору
11
01.11.2018, 13:07

Да уж, давно его не слышали и даже стали подзабывать его своеобразную манеру общения - о себе в 3 лице, и яркие метафоры по отношению к оппонентам - "подонки, сволочи, продались, гавкают, дерьмо, какашки ...". Ничего, он напомнит. Сейчас наверное сидит рыщет по мировой классике, Гашека уже использовал, надо других, столь же выразительных.

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Жалоба модератору
izat nuraliev
01.11.2018, 13:27
Карма: +7
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Плюсов: 10
Минусов: 3
Комментариев: 5

Давно пора ему выйти перед журналистами! Народ ждет его, интересно его мнение относительно происходящих событий. Все таки у него пока еще много сторонников, которые ждут официальной реакции Атамбаева. 

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Жалоба модератору
Туурган Бектенов
01.11.2018, 13:27
Карма: +7
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Плюсов: 10
Минусов: 3
Комментариев: 7

Нурик Каптагаев

Ммм да очередная оправдание Атамбаева.Якобы он белый и пушистый, не в чем не виноват это они сами себе делают)))) .

Ваш папа случаем не коррупционер Каптагаев? Тот самый, что свинтил с эко-поста на Иссык-Куле миллионы долларов.

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Жалоба модератору
Али
01.11.2018, 14:31

Алмазбек Шаршенович, избавься от предателей Иуд, а не они от от тебя.

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Жалоба модератору
Читатель Вечерки
01.11.2018, 14:34
Карма: +11
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Плюсов: 78
Минусов: 67
Комментариев: 67

Атамбаев - преступник и его место - в тюрьме.  В прошлом году, напившись, он наехал с оскорблениями на Назарбаева - в результате Назарбаев перекрыл границу и экономика Кыргызстана понесла огромный ущерб.

Самое смешное - с Назарбаевым он поссорился из-за желания посадить на кресло президента Жеенбекова,  который теперь сажает его сторонников. Вот до чего водка доводит ! Мозги перестают работать !

Атамбаев отдал страну на разграбление организованным политико-преступным группировкам. За шесть лет только сказки рассказывал народу да жил и пил всласть.

Бакиев  лучше Атамбаева хотя бы тем, что народу было понятно, что он и его семейка - циничные грабители Кыргызстана, которых надо гнать. Атамбаев же своими сладкими речами запудрил мозги народу и потом смылся на обеспеченную пенсию. Сусанин хренов, завел всех в болото и  ушел на пенсию.

Да, согласен, при Атамбаеве было спокойно. Его подчиненные тихо и спокойно грабили Кыргызстан, пока Атамбаев рассказывал сказки о борьбе с коррупцией.

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