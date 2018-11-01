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Утверждена Национальная стратегия развития Кыргызстана на 2018-2040 годы

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- ВБ
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ "О Национальной стратегии развития Кыргызской Республики на 2018-2040 годы".

В Указе Главы государства отмечается:

"Национальный совет по устойчивому развитию Кыргызской Республики принял Национальную стратегию развития Кыргызской Республики на 2018-2040 годы после широкого общественного обсуждения, с учетом программы Правительства Кыргызской Республики "Доверие. Единство. Созидание", программ политических партий, предложений депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, государственных органов, органов местного самоуправления, донорского и экспертного сообщества, общественных объединений, бизнеса и граждан.

В соответствии со статьями 60 и 65 Конституции Кыргызской Республики, в целях консолидации органов государственной власти и общества, политических и общественных сил, бизнеса и граждан в достижении среднесрочных и долгосрочных целей развития страны, а также на основании решения Национального совета по устойчивому развитию Кыргызской Республики от 13 августа 2018 года № 1 постановляю:

Утвердить Национальную стратегию развития Кыргызской Республики на 2018-2040 годы (далее - Стратегия 2040) с учетом высказанных в ходе VII заседания Национального совета по устойчивому развитию Кыргызской Республики (далее Национальный совет) предложений и замечаний, включая "Приоритетные направления развития Кыргызской Республики на период до 2023 года".

Рекомендовать Жогорку Кенешу Кыргызской Республики, органам судебной власти, Правительству Кыргызской Республики, органам местного самоуправления согласовать свои стратегические

Рекомендовать Правительству Кыргызской Республики совместно с секретариатом Национального совета включить в План мероприятий Правительства Кыргызской Республики по реализации Программы развития Кыргызской Республики на период 2018-2022 годы "Единство. Доверие. Созидание" меры по реализации Стратегии 2040.

Секретариату Национального совета:

-обеспечить распространение Стратегии 2040 среди органов государственного управления, местного самоуправления, гражданского общества и партнеров по развитию;

-осуществлять на постоянной основе мониторинг и оценку исполнения Стратегии 2040 с участием представителей различных ветвей власти и гражданского общества;

-проводить ежегодно совместно с Правительством Кыргызской Республики анализ развития страны с целью пересмотра и корректировки приоритетов Стратегии 2040 в установленном порядке и рассмотрения результатов анализа на Национальном совете.

Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

Настоящий Указ вступает в силу со дня официального опубликования".


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URL: https://www.vb.kg/374689
Теги:
президент, стратегия развития, Кыргызстан, экономика, политика, Сооронбай Жээнбеков
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