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СДПК: Пресс-конференции Атамбаева не будет. Карамушкина: Будет!

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- Екатерина Улитина
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Пресс-конференции экс-президента Алмазбека Атамбаева не будет. Об этом VB.KG сообщила официальный представитель СДПК Кундуз Жолдубаева.

- Алмазбек Атамбаев не будет давать пресс-конференцию. Ее даже не планировали проводить. Ирина Юрьевна (Карамушкина) что-то не так поняла, - отметила Кундуз Жолдубаева.

Напомним, сегодня депутат ЖК Ирина Карамушкина сообщила журналистам, что партия СДПК планирует провести пресс-конференцию своего лидера Алмазбека Атамбаева. Более того, что пресс-конференция состоится, она несколько минут назад подтвердила в одном из комментариев в Facebook.


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URL: https://www.vb.kg/374693
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Ирина Карамушкина, СДПК, политика, Кундуз Жолдубаева, скандал
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Комментарии
Бекчоро Жолдошов
01.11.2018, 15:56
Карма: -7
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 8
Минусов: 15
Комментариев: 9

Атамбаевдин тегерегинде ууру кески калпычылар чогулганын Карамушкина щзүнүн мисалында дагы бир ирээт көргөздү. бул депутат айым оозу мурду кыйшайбай туруп эле Атамбаев маалымат жыйын берет деп айткан. эми минтип ал сөзү калп болуп чыкты. 

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Жалоба модератору
Нурик Каптагаев
01.11.2018, 16:02
Карма: -12
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 19
Минусов: 31
Комментариев: 23

Вот и расхождения мнений. Народ так ожидал встречу с эксом у них столько вопросов было ай ай.

-1
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