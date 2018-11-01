СДПК: Пресс-конференции Атамбаева не будет. Карамушкина: Будет!

Пресс-конференции экс-президента Алмазбека Атамбаева не будет. Об этом VB.KG сообщила официальный представитель СДПК Кундуз Жолдубаева.

- Алмазбек Атамбаев не будет давать пресс-конференцию. Ее даже не планировали проводить. Ирина Юрьевна (Карамушкина) что-то не так поняла, - отметила Кундуз Жолдубаева.

Напомним, сегодня депутат ЖК Ирина Карамушкина сообщила журналистам, что партия СДПК планирует провести пресс-конференцию своего лидера Алмазбека Атамбаева. Более того, что пресс-конференция состоится, она несколько минут назад подтвердила в одном из комментариев в Facebook.