Бизнес без больших вложений. Как кыргызстанцы зарабатывают онлайн

С развитием интернета и социальных сетей, рекламные возможности для бизнеса ушли далеко вперед; а за ними и возможности торговли. Сейчас уже стало немодным арендовать сотни квадратных метров и вкладывать десятки тысяч в рекламу, на смену огромным торговым площадям все чаще приходят инста-магазины с доставкой или электронные площадки торговые для покупок.

В чем же преимущество?

Если коротко, то это дешево и с минимумом рисков.

Если подробнее, то давайте разбираться.

Рассмотрим модель торговли через инста-магазины.

Тут, на первый взгляд, все просто: заводим аккаунт, начинаем рекламировать свой ассортимент. Идут продажи, на радостях начинаем увеличивать ассортимент, бизнес растет. По логике: аккаунт растет – растут продажи – растет прибыль. Из очевидных плюсов: 1) продвижением можно заниматься самостоятельно, поэтому значительно экономим на рекламе; 2) продвижением инста-магазинов можно заниматься прям на рабочем месте, поэтому вы можете быть одновременно и продавцом, и закупщиком, и рекламодателем. То есть значительно экономим на кадрах.

Но в этой схеме есть одно "НО". Вообще-то даже два.

"НО" №1:

Раскрутка аккаунта в instagram/facebook к осени 2018 года стала делом очень непростым. Ленты в социальных сетях уже давно перестали показывать каждую публикацию всем вашим подписчикам, поэтому среднестатистически каждый ваш пост видит не более 10-20% подписчиков. А сами аккаунты стали расти гораздо дольше и растут теперь только с помощью платной рекламы, для запуска которой требуется квалификация. Самостоятельное продвижение без профессиональной помощи или знаний сейчас больше отнимет время и сил, чем приведет к желаемым результатам.

"НО" №2:

Когда вы заменяете всех сотрудников в компании и тянете все на себе, вы сами себе ставите потолок в продажах. Чисто физически вы не сможете отфотографировать более энного количества товара, или сделать более энного количества доставок в день, потому что на вас висит еще множество других обязанностей. А если вы не будете уделять должного внимания своему аккаунту, не будете отвечать на запросы и комментарии, подписчики будут недовольны, будут расти отписки, и бизнес рано или поздно встанет. А ведь ваша мечта – большой бизнес с большой прибылью. Вывод один: такая модель работы рано или поздно приведет вас в тупик.

Теперь давайте рассмотрим модель торговли через готовые электронные торговые площадки.

Это уже более продуманный способ развития или увеличения продаж своего товара: вы становитесь пользователем высокопосещаемой площадки (из мировых примеров – Amazon или TaoBao), размещаете там свой товар и информацию о нем и получаете продажи от онлайн-покупателей.

Из очевидных плюсов: вы можете продавать как и онлайн через торговую площадку (при этом вам не потребуется дополнительных значительных вложений в свое дело), так и заниматься развитием оффлайн-продаж. В этом случае потолка в продажах нет, поскольку у вас остается достаточное количество времени, чтобы управлять своим делом.

Из минусов: на одной и той же площадке могут размещаться несколько продавцов с одним и тем же товаром, и если ты не способен предложить более выгодные условия покупки для клиента, то продажи будут страдать. Хотя, если вдуматься, этот закон работает не только на онлайн-площадках (или как их еще называют - маркетплейсы).

Одним из наиболее крупных и популярных маркетплейсов по продаже услуг и новых товаров в Кыргызстане является Svetofor.info. Работает он как раз по примеру вышеупомянутых гигантов торговли вроде Amazon или Taobao. Хотя в некоторых аспектах этот сервис пошел еще дальше и предлагает продавцам, размещающимся на сайте, услуги обработки звонков через колл-центр и услуги логистики.

C 2015 года у всех заинтересованных предпринимателей появилась возможность продавать товары и услуги через этот сайт, увеличивая свои продажи. Именно поэтому 3 года назад ассортимент товаров на этом ресурсе значительно возрос, теперь там размещаются продавцы совершенно разных категорий:

- Товары для дома и сада;

- Товары для офиса и бизнеса;

- Цветы и подарки;

- Одежда, Обувь и Аксессуары;

- Товары для автомобилей;

- Товары для красоты и здоровья.

Мы решили узнать у одного из продавцов этого ресурса – Ендрашко Владислава (занимается продажей спортивного питания через магазин Power House gym в Сокулуке), как устроен мир онлайн-продаж, и какие выгоды он получает, торгуя онлайн.

- Расскажите, как вы начали продавать онлайн? И почему выбор пал именно на svetofor.info?

- На момент начала моей работы онлайн-продажи находились только на стадии развития, и богатого выбора каналов продаж ещё не было. Если говорить про офлайн, то сарафанное радио было основным источником рекламы. А SVETOFOR был одной из самых известных онлайн-площадок продажи новых товаров. Недолго думая, я решил начать сотрудничество. После начала работы с svetofor.info, благодаря его интенсивной и всесторонней рекламе, охвату всех социальных и информационных сетей, продажи значительно возросли. В итоге, работа со svetofor.info была настолько плодотворна и эффективна, что выбор его в качестве основной торговой площадки стал очевиден и наиболее прагматичен.

- С какими сложностями вы столкнулись в самом начале сотрудничества? Или, может, наоборот, вы были чем-то приятно удивлены?

- Работа с этим ресурсом всегда отличалась четкостью, прозрачность и высокой эффективностью. Наличие всей документации, опытный персонал, отлаженность всех схем и связи "поставщик-продавец-клиент"; все это позволяет работать совместно со svetofor.info без всяких проблем и препятствий. Дополнительно хотелось бы обратить внимание на умение сотрудников SVETOFOR работать с клиентами, решать конфликтные вопросы (а без таковых в сфере продаж не бывает), при любом исходе им удаётся достичь удовлетворенности всех сторон.

- Довольны ли вы сотрудничеством?

- Конечно, доволен. Благодаря работе со SVETOFOR не только значительно возросли продажи, но и появилось много новых знакомств и связей. Больше всего меня радует, что мне не нужно прикладывать много собственных усилий для того, чтобы продажи шли и увеличивались. К настоящему времени я уже перепробовал рекламу через многие другие ресурсы, но их эффективность со временем начала падать, поэтому я отказался вкладывать туда много времени и средств.

Позитивный настрой Владислава еще раз убедил нас в том, что открыть свое дело и начать торговлю в Бишкеке, да и во всем Кыргызстане, гораздо легче, чем кажется на первый взгляд. Доказательство тому – история Владислава и множества других предпринимателей, активно торгующих онлайн. Продвигаться собственными усилиями или с помощью сервисов маркетплейсов – уже личный выбор каждого; самое главное – хорошо взвесить все "за и против" в виде экономии средств или увеличения возможностей для развития всего бизнеса в целом.