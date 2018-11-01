Жээнбеков озвучил главные пункты Национальной стратегии - 2040

Встреча Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова с представителями донорских организаций и партнерами по развитию началась с выступления Главы государства.

В своем выступлении Президент Сооронбай Жээнбеков отметил, что его указом вчера была утверждена Национальная стратегия развития Кыргызской Республики на 2018-2040 годы. Глава государства особо подчеркнул, что Национальная Стратегия 2040 предполагает поэтапность горизонтов стратегирования, которые состоят из нескольких среднесрочных периодов. И в документе отдельным блоком выделены приоритеты развития до 2023 года как первого этапа.

Президент Сооронбай Жээнбеков подробнее остановился на приоритетных задачах первого этапа. Было отмечено, что одной из главных задач, требующих своего решения в предстоящие пять лет является установление справедливой судебной власти.

В предстоящие пять лет ставится задача по обеспечению доступа к чистой питьевой воде всех населенных пунктов. Приоритетами региональной политики будет улучшение инфраструктуры населенных пунктов. Будет также запущена программа цифровизации инфраструктуры, соединяющие регионы.

Ключевыми приоритетами до 2023 года являются энергетика, обрабатывающая и горнодобывающая промышленность, лёгкая промышленность, сельское хозяйство и переработка сельскохозяйственной продукции, туризм.

Обращаясь к приглашенным, Президент Сооронбай Жээнбеков призвал международных доноров к сотрудничеству в реализации Национальной стратегии развития Кыргызстана.

В завершение Глава государства озвучил инициативу провести аналогичную встречу весной 2019 года.

На встрече выступили глава офиса Всемирного Банка в Кыргызстане Болорме Амгаабазар, постоянный координатор системы ООН - сопредседатель Координационного совета партнеров по развитию Озонниа Ожиело, Чрезвычайный и Полномочный Посол Швейцарии / Директор по сотрудничеству Вероника Ульман, глава по сотрудничеству представительства Европейского Союза Шарлот Адриен, глава отдела экономического сотрудничества и развития Германского Посольства в Кыргызстане Касьен Онезорге, Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Кыргызстане Женгиз Камиль Фырат, руководитель Бюро ВОЗ в Кыргызстане Ярно Хабихт, страновой представитель ЮНИДО Марат Усупов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Кыргызстане Моника Иверсен.

Приглашенные выразили заинтересованность в продолжении эффективного сотрудничества с Правительством страны, налаживании взаимовыгодных партнерских отношений с государственными органами.

Со стороны партнерских организаций была выражена благодарность за возможность встречи с Президентом страны.

Было отмечено, что такие встречи необходимы и придают дополнительный импульс расширению сотрудничества с властями страны.

По вопросам сотрудничества в различных сферах выступили Торага Жогорку Кенеша КР Дастан Джумабеков, Премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев.