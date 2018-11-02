Кому и почему выгодны спекуляции вокруг "Кумтора"

Превратится ли экономика Кыргызстана в заложницу финансовых махинаций? Столь необычный вопрос для далекой от мировых бирж республики теперь имеет право на существование. Во многом благодаря странной, но нахрапистой акции, начатой малоизвестной компанией "Чаарат", заявившей о намерении купить рудник "Кумтор". Появление этого "игрока" какое-то время вдохнуло оптимизм в местных политиков, муссирующих тему разработки крупнейшего золоторудного месторождения в стране.

Удивляться "переменам", впрочем, рано, а точнее - бессмысленно. Сделка не состоится. А на момент публикации стало известно, что "Чаарат" официально отказался от каких-либо притязаний на "Кумтор. Надолго ли – покажет время. Но вряд ли причина только в том, что "Центерра" и правительство Кыргызстана и не собирались соглашаться на предложение "Чаарата". Интрига кроется совсем в другом.

Из штрафников в...

О компании "Чаарат Голд" в Кыргызстане до ее сенсационного заявления было известно не то, чтобы совсем мало. Скорее – практически вообще ничего. Темная лошадка, как говорят, и не более. Но впечатление обманчиво, поскольку компания все же успела засветиться в республике, и не с самой лучшей стороны.

Открытые источники утверждают, что "Чаарат" основали в далеком 2002 году, однако активно о себе она заявила в Кыргызстане около десяти лет назад – во время президентства Курманбека Бакиева, чье правление до сих пор вспоминается многими бизнесменами и обычными гражданами с ужасом и неприятием, и характеризуется политиками и экспертами как период расцвета коррупции. Была ли компания связана каким-то образом с младшим сыном главы республики, история, впрочем, умалчивает. Но, тем не менее, дочке "Чаарат Голд" - "Чаарат Заав" довольно быстро удалось получить и сохранить за собой несколько лицензий – на разведку и разработку хотя и небольших, но перспективных участков в Джалал-Абадской области.

Позже, уже после апрельской революции, система выдачи лицензий на работы в горнорудной сфере подверглась пересмотру. Руководство страны заявило, что существовавший порядок способствовал росту коррупции, но никак не освоению недр. Но эта деталь – дело третьестепенное, и не более, чем штрих к общей картине происходящего, хотя и может характеризовать игроков того периода не с лучшей стороны.

Непростые времена в Кыргызстане наступили для "Чаарат" в конце 2012 года. Компания привлекла внимание правительства, и вот по какой причине: профильные госорганы выявили ряд серьезных нарушений при разработке одной из вверенных "Чаарат" площадей. Премьер, которым в ту пору был Жанторо Сатыбалдиев, потребовал закрыть компанию. Но дело, в итоге, решили миром и с небольшими для компании последствиями. "Чаарат" отделалась штрафом в 153 тысячи сомов. Тем не менее, это не препятствует компании указывать месторождение в Джалал-Абадской области своим флагманским активом.

После нелицеприятного случая компания, образно говоря, залегла на дно. Скандалы благополучно обходили ее стороной, что, однако, объяснялось вовсе не примерной работой, а напротив – практически ее полным отсутствием. Все время своего существования "Чаарат" якобы занималась геологоразведкой, так и не запустив производство. Но только ли ею?

Активы и пассивы

Кыргызстанцам давно пора привыкнуть, что геологоразведка на Тянь-Шане давно уже стала синонимом совершенно других процессов. В большинстве случаев под ней, геологоразведкой, скрывается желание той или иной компании заниматься не освоением месторождений, а зачислением последних в активы, без наличия которых удержаться на плаву в финансовом мире довольно трудно. Дело это нехитрое и колоссальных вложений не требует. Главное, купить лицензию. И совершенно неважно, будет ли заниматься в будущем компания разработкой месторождения или нет. Актив на бумаге позволяет выйти на рынок и играть на бирже среди более крупных игроков.

Вполне вероятно, что "Чаарат" и вошла в Кыргызстан с подобными планами. В пользу этой версии говорит слишком многое. В первую очередь, то, что сама компания зарегистрирована в оффшоре - на Британских Виргинских островах, весьма популярных среди тех, кто пытается уклониться от налогов, скрывает происхождение капиталов или пытается отмыть грязные деньги.

Еще более интересен список акционеров оффшорного предприятия. В нем, к примеру, можно отыскать компанию по добыче цветных металлов из КНР. Впрочем, это только одна сторона медали. Держателем блокирующего пакета акций "Чаарат Голд" выступает более любопытная фигура, некогда получившая не вполне пристойную известность в финансовых кругах, в том числе – в России.

Крупнейшим акционером "Чаарата" значится господин Мартин Андерссон, набивший руку на неоднозначных операциях в России. Причем, в тот самый период, который теперь небезосновательно называют хаосом 1990-х. Андерссону удалось стать советником правительства, а затем открыть вместе с компаньоном инвестиционный банк. Все это позволило ему вести дела с теми, кто впоследствии уже именовался олигархами.

Известное издание Bloomberg, в то же время, упоминает Андерссона в связи со скандалом вокруг инвесторов из США, работавших в России. Один из американских бизнесменов утверждает: вышеупомянутый господин вместе с группой своих друзей "внедрял схему для обмана кредиторов и других акционеров для защиты своих собственных финансовых интересов". Чуть позже один из кредиторов сообщил, что сама компания "находится в дефолте". Скандал, впрочем, удалось замять, и случилось это незадолго до громкого выхода "Чаарат" на кыргызскую сцену.

Паническая атака

То, как привыкли действовать в "Чаарат", и что это за "компания", стало ясно едва ли не сразу после объявления о планируемой сделке с "Центеррой". Одним из ярких примеров тому стала массовая рассылка в популярном мессенджере обращения от имени коллектива "Кумтора". Довольно скоро выяснилось, что работники предприятия вообще не имели к происходящему отношения, и чьи уши торчат за попыткой подобного давления на канадского инвестора.

К чему было затевать рассылку стало понятно, когда эксперты стали сравнивать реальные возможности "Чаарат" с обещаниями его руководства. Член совета директоров фирмы Артем Волынец, к примеру, утверждал, что компания готова купить "Кумтор" за 800 миллионов долларов. При этом, рыночная стоимость "Чаарат" оказалась в десять раз меньше предполагаемой суммы сделки. Годом ранее компания была вынуждена привлекать со стороны порядка пяти миллионов долларов, которых не хватало на завершение технико-экономического обоснования по проекту на ее так называемом "флагманском активе". Под последним, напомним, подразумевается месторождение "Чаарат".

Как и на что компания вообще собралась покупать "Кумтор"? На самом деле этот вопрос не только снят с повестки, но и не был актуальным вовсе. Можно предположить, что "Чаарат", судя по всему, преследовала иные цели изначально. И то, что стало известно об ее деятельности на Лондонской бирже, позволяет утверждать: компания занималась откровенными финансовыми спекуляциями.

Благодаря заявлению о планируемой сделке, акции "Чаарат" поднялись в цене более чем на восемь процентов. Затем торги, как и требуют биржевые правила, были приостановлены. Таким образом руководству "Чаарат" удалось буквально за считанные часы значительно увеличить рыночную стоимость компании. Операция, надо признать, была проведена блестяще и со знанием дела.

Вопрос – зачем? Судя по всему, таким образом "Чаарат" пыталась привлечь внимание новых инвесторов. Других способов заработать у нее нет. Ведь даже "флагманский актив" остается таковым только на бумаге. Но на финансовом рынке, увы, порой и бумаги достаточно. Сорванный куш – яркое тому подтверждение.

Вместо P.S.

Уходящая неделя внесла большой переполох на информационном пространстве Кыргызстана. Ряд информагентств со ссылкой на анонимные источники сообщили о продаже Центеррой "Кумтора" китайской компании. За этим шумом никто не заметил

важного события: "Компания Chaarat Gold, работающая в Кыргызстане, покупает два рудника на юге Армении. Компания зарегистрирована на Виргинских островах", сообщает "Спутник Армении".

Общая сумма сделки составила 55 миллионов долларов. Однако, как отмечают российские СМИ, "Chaarat ищет финансирование, сейчас речь идет о $50 млн через выпуск облигаций (договоренности по $17,6 млн уже получены). Источник "Ъ" в отрасли считает, что ставка на консолидацию в золотодобыче может быть оправданной, если Chaarat представит инвесторам и кредиторам интересные проекты для покупок", пишет "КоммерсантЪ".

А ведь в Кыргызстане "Чаарат" утверждает, что намерена вкладываться только в местные активы...

- "Кумтор" отдавать "Чаарату" в любом случае было нельзя. Так как средств на его полноценную работу у британской компании нет. Сомневаюсь, что и сумма, которая была предложена "Центерре" за месторождения, есть на их счетах. "Чаарат" использовал подобное предложение лишь для того, чтобы поднять свои акции на бирже и авторитет среди инвесторов. Это один из апробированных методов обогащения. Однако в результате подобных двояких предложений и существуют столько компаний, не дающих никакого эффекта для производства, - пояснил VB.KG Орозбек Дуйшеев. - Что касается разрабатываемого "Чааратом" одноименного месторождения у нас в стране, то оно слишком мало, как и затраты на его разработку. Поэтому, поднять его, думаю, они смогут. Это на сегодняшний день вообще не проблема.

Редакция VB.KG будет и впредь следить за развитием этой истории.