Президент Сооронбай Жээнбеков находится с рабочей поездкой в Ошской области

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков продолжает свои рабочие поездки по регионам страны.

Глава государства сегодня, 2 ноября вылетел в Ошскую область с двухдневным рабочим визитом.

В рамках поездки Сооронбай Жээнбеков примет участие в торжественном мероприятии "Ош - в судьбе Айтматова" и национальных конно-спортивных играх, посвященных 90-летию Чынгыза Айтматова.

Кроме того, Глава государства примет участие в открытии нового здания Ошского областного государственного архива, Араванского цементного завода и открытии завода по переработке молока ОсОО "Алайку Органикс".