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Президент Сооронбай Жээнбеков находится с рабочей поездкой в Ошской области

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- ВБ
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков продолжает свои рабочие поездки по регионам страны.

Глава государства сегодня, 2 ноября вылетел в Ошскую область с двухдневным рабочим визитом.

В рамках поездки Сооронбай Жээнбеков примет участие в торжественном мероприятии "Ош - в судьбе Айтматова" и национальных конно-спортивных играх, посвященных 90-летию Чынгыза Айтматова.

Кроме того, Глава государства примет участие в открытии нового здания Ошского областного государственного архива, Араванского цементного завода и открытии завода по переработке молока ОсОО "Алайку Органикс".


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URL: https://www.vb.kg/374707
Теги:
Араванский район, Ош, Ошская область, президент, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков, Чингиз Айтматов
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