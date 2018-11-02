Погода
$ 69.61 - 69.76
€ 79.16 - 79.72

АБР выделяет еще 78 млн долларов на Альтернативную дорогу Север-Юг

74  0
- Виктория Григоренко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Совет директоров Азиатского банка развития (АБР) утвердил финансирование в размере 78 миллионов долларов США для завершения реабилитации Альтернативной дороги Север-Юг. Об этом сообщили в финансовом учреждении.

Как отмечается, проект направлен на совершенствование региональных транспортных коридоров по республике.

"Дополнительная помощь, состоящая из кредита в размере 68,5 миллионов долларов США и гранта в размере 9,5 миллионов долларов из Азиатского фонда развития, улучшит два участка дороги Альтернативного коридора Север–Юг: дорогу от города Балыкчы по 43 км и участок Кочкор–Эпкин", - говорится в документе АБР.

По словам главного специалиста по управлению портфелем АБР Нарендра Сингру, Кыргызстан в значительной степени зависит от мобильности автомобильного транспорта.

- Слабая внутренняя и региональная связуемость препятствует экономическому росту и развитию страны. Это ограничивает и экономические возможности ее граждан. Проект решит некоторые из этих вопросов, способствуя перемещению грузов и пассажиров и улучшая доступ к региональным экономическим центрам, - подчеркнул он.

В АБР напомнили, что в 2016 году уже был утвержден кредит и грант на сумму 114,35 млн долларов для проекта соединительной дороги в целях реабилитации 70-километрового участка Эпкин–Башкуганды Альтернативного коридора Север–Юг, связывающего город Балыкчи с Джалал-Абадской областью.

- Проект также был направлен на улучшение связуемости и мобильности. Помимо реабилитации дополнительно 68 километров участков, в дизайн дороги также включены механизмы адаптации к изменению климата для повышения устойчивости. В целом с 1996 года АБР профинансировал 11 дорожных проектов и пять проектов консультативной технической помощи в КР на общую сумму 658 миллионов долларов.

При помощи АБР проведена реабилитация и улучшение около 985 километров дорог в основных региональных коридорах, включая коридор ЦАРЭС 3 Бишкек–Ош и коридор ЦАРЭС 1 Бишкек–Торугарт. АБР стремится к развитию процветающего, интегрированного, жизнестойкого и устойчивого Азиатско-Тихоокеанского региона, при этом продолжая свои усилия по искоренению крайней бедности, - уточняется в заявлении банка.

Для справки: АБР создан в 1966 году. В него входят 67 государств-членов, из них 48 стран находятся в самом регионе.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/374712
Теги:
АБР, банковский сектор, долг, дороги, кредит, транспорт, Кыргызстан, деньги, экономика
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  