АБР выделяет еще 78 млн долларов на Альтернативную дорогу Север-Юг

Совет директоров Азиатского банка развития (АБР) утвердил финансирование в размере 78 миллионов долларов США для завершения реабилитации Альтернативной дороги Север-Юг. Об этом сообщили в финансовом учреждении.

Как отмечается, проект направлен на совершенствование региональных транспортных коридоров по республике.

"Дополнительная помощь, состоящая из кредита в размере 68,5 миллионов долларов США и гранта в размере 9,5 миллионов долларов из Азиатского фонда развития, улучшит два участка дороги Альтернативного коридора Север–Юг: дорогу от города Балыкчы по 43 км и участок Кочкор–Эпкин", - говорится в документе АБР.

По словам главного специалиста по управлению портфелем АБР Нарендра Сингру, Кыргызстан в значительной степени зависит от мобильности автомобильного транспорта.

- Слабая внутренняя и региональная связуемость препятствует экономическому росту и развитию страны. Это ограничивает и экономические возможности ее граждан. Проект решит некоторые из этих вопросов, способствуя перемещению грузов и пассажиров и улучшая доступ к региональным экономическим центрам, - подчеркнул он.

В АБР напомнили, что в 2016 году уже был утвержден кредит и грант на сумму 114,35 млн долларов для проекта соединительной дороги в целях реабилитации 70-километрового участка Эпкин–Башкуганды Альтернативного коридора Север–Юг, связывающего город Балыкчи с Джалал-Абадской областью.

- Проект также был направлен на улучшение связуемости и мобильности. Помимо реабилитации дополнительно 68 километров участков, в дизайн дороги также включены механизмы адаптации к изменению климата для повышения устойчивости. В целом с 1996 года АБР профинансировал 11 дорожных проектов и пять проектов консультативной технической помощи в КР на общую сумму 658 миллионов долларов.

При помощи АБР проведена реабилитация и улучшение около 985 километров дорог в основных региональных коридорах, включая коридор ЦАРЭС 3 Бишкек–Ош и коридор ЦАРЭС 1 Бишкек–Торугарт. АБР стремится к развитию процветающего, интегрированного, жизнестойкого и устойчивого Азиатско-Тихоокеанского региона, при этом продолжая свои усилия по искоренению крайней бедности, - уточняется в заявлении банка.

Для справки: АБР создан в 1966 году. В него входят 67 государств-членов, из них 48 стран находятся в самом регионе.