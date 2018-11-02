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Кыргызстан становится базой для подготовки международных террористов?

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- Виктория Григоренко
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25 октября 2018 года ГКНБ КР пресечена деятельность "спящей" ячейки международной террористической организации (МТО), действовавшей на территории Чуйской области. Об этом сообщает Госкомитет нацбезопаности.

Как отмечается, в результате задержаны пятеро иностранных граждан и четверо граждан КР.

"Установлено, что с 2017 года члены террористической ячейки активно занимались вербовкой и вовлечением в ряды боевиков МТО в Сирии и Афганистане рядовых граждан республики, а также вынашивали намерения по организации в Кыргызстане диверсионно-подрывных акций с использованием огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств. В составе преступной группы также находились иностранные граждане, выходцы из других стран ЦАР/СНГ, разыскивавшиеся у себя на родине по обвинению в причастности к террористической деятельности", - информирует ГКНБ.

Уточняется, что они по заданию эмиссаров МТО были направлены в Кыргызстан с задачей по оседанию и подготовке необходимых условий для принятия наиболее опытных боевиков МТО.

"В настоящий период следственными органами ГКНБ в рамках возбужденного уголовного дела ведется соответствующий комплекс мероприятий, в том числе во взаимодействии со спецслужбами зарубежных государств", - добавили в Госкомитете нацбезопасности.


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URL: https://www.vb.kg/374714
Теги:
ГКНБ, терроризм, Кыргызстан
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Комментарии
Баатыр Ильгизов
02.11.2018, 11:15
Карма: +1
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 2
Минусов: 1
Комментариев: 4

И почему так вышло? Может пора на работу брать профи, которые удачно работали против этой нечисти? 

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Жалоба модератору
Аяна Сейитбекова
02.11.2018, 11:19
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Плюсов: 14
Минусов: 12
Комментариев: 12

Исламский фанатизм угроза светскому Кыргызстану.

Кыргызские фанатики в последнее время стали нетерпимо, агрессивно относится к иным не религиозным ценностям. Часто такие кыргызские фанатики совершенно не восприимчивы не только к мудрости, но даже к логике, и здравому смыслу. Они могут знать только религиозные учения, и при этом не иметь элементарного понимания основ кыргызской духовной философии. В современном Кыргызстане появилось два вида исламских фанатиков:

1) Фанатики за религиозную идею и их мечети, построенные арабами – самые лучшие, арабское учение – самое правильное,

2) а также фанатики своего лидера ( Чубак, Абдышукур), которые стали для наших фанатиков и пророком, и отцом кыргызского народа.

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Жалоба модератору
Читатель Вечерки
02.11.2018, 11:20
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Плюсов: 86
Минусов: 68
Комментариев: 74

Баатыр Ильгизов

И почему так вышло? Может пора на работу брать профи, которые удачно работали против этой нечисти? 

Не стоит покупаться на газетные заголовки типа "Кыргызстан становится базой для подготовки международных террористов?"

Кыргызстан в принципе не может стать базой для подготовки международных террористов, так как есть десятки более удобных стран, где можно тренироваться. Чтобы готовить международных террористов нужны учебно-тренировочные лагеря, оружие, инструкторы, взрывчатка. У нас попросту нет условий для подготовки как террористов, так и условий, например, для подготовки хоккеистов и фигуристок. 

А штука-другую придурков, мечтающих о джихаде, - их и милиция отловит !

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Жалоба модератору
Читатель Вечерки
02.11.2018, 11:29
Карма: +18
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 86
Минусов: 68
Комментариев: 74

Аяна Сейитбекова

Исламский фанатизм угроза светскому Кыргызстану.

Не надо все так преувеличивать. Пока в каждом магазине продается алкоголь - никакой исламский фанатизм не страшен. Фанатик предпочтет назюзукаться в хлам, чем за что-то с кем-то бороться. 

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Алтынбек Ынтымаков
02.11.2018, 11:35
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Комментариев: 28

Кыргызстан не должен стать исламской религиозной страной. Сейчас наши муллы прошедшие обучение в пакистанских и арабских странах проводят политику арабризации нашей светской страны. Нужно отдалять народ от религии. Иначе народ будет обманут.

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Таку Сагын
02.11.2018, 11:44
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Комментариев: 7

Прикрывась духовности наши муллы насаждают фанатизм в сознании молодежи, что очень опасно для не стабильного Кыргызстана. Страна бедная, большинство молодежь безгрмотный. При таких обстановках людей нужно привлекать к знанию, творчеству, искуству, а не к религию. Сейчас религия преследуют совсем другие цели.

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