Кыргызстан становится базой для подготовки международных террористов?

И почему так вышло? Может пора на работу брать профи, которые удачно работали против этой нечисти?
25 октября 2018 года ГКНБ КР пресечена деятельность "спящей" ячейки международной террористической организации (МТО), действовавшей на территории Чуйской области. Об этом сообщает Госкомитет нацбезопаности.
Как отмечается, в результате задержаны пятеро иностранных граждан и четверо граждан КР.
"Установлено, что с 2017 года члены террористической ячейки активно занимались вербовкой и вовлечением в ряды боевиков МТО в Сирии и Афганистане рядовых граждан республики, а также вынашивали намерения по организации в Кыргызстане диверсионно-подрывных акций с использованием огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств. В составе преступной группы также находились иностранные граждане, выходцы из других стран ЦАР/СНГ, разыскивавшиеся у себя на родине по обвинению в причастности к террористической деятельности", - информирует ГКНБ.
Уточняется, что они по заданию эмиссаров МТО были направлены в Кыргызстан с задачей по оседанию и подготовке необходимых условий для принятия наиболее опытных боевиков МТО.
"В настоящий период следственными органами ГКНБ в рамках возбужденного уголовного дела ведется соответствующий комплекс мероприятий, в том числе во взаимодействии со спецслужбами зарубежных государств", - добавили в Госкомитете нацбезопасности.