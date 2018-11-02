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В "Северэлектро" ответили на "веерные отключения" на пр. Ч.Айтматова

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- ВБ
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На новость "Каждую ночь в домах по пр.Ч.Айтматова отключают свет. Веерные отключения?" на сайте VB.KG от 26.10.2018 г. ОАО "Северэлектро" сообщает следующее:

Для вывода в ремонт и последующего ввода электроборудования энергетики подготавливают необходимый режим работы распредсетей 6/10 кВ: производят кратковременные переключения длительностью от 1 мин. до 30 мин. Переключения могут быть связаны и с необходимостью восстановления нормального режима, если электросети испытывают перегруз.

В большинстве случаев такие работы производятся в ночное время с тем, чтобы свести к минимуму неудобства для потребителей, сообщила пресс-служба ОАО "Северэлектро".


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URL: https://www.vb.kg/374715
Теги:
отключение электроэнергии, отопительный сезон, ремонт, Бишкек, веерные отключения, Северэлектро
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