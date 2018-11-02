Экс-премьер Оторбаев представит КР на политическом форуме Astana Club 2018

Кыргызстан вошел в число стран-участниц политического форума Astana Club 2018. Представлять его будет экс-премьер-министр Джоомарт Оторбаев.

В общем в работе Astana Club примут участие более 50 спикеров из 33 стран мира.

В их числе бывшие главы государств: президент Афганистана (2001–2014) Хамид Карзай, премьер-министр Пакистана (2004–2007) Шаукат Азиз, президент Словении (2007–2012) Данило Тюрк, министр иностранных дел Италии (2002–2004, 2008–2011) Франко Фраттини, президент Сербии (2004-2012) Борис Тадич, премьер-министр Португалии (2002-2004) Жозе Мануэл Баррозу, генеральный директор МАГАТЭ (1997-2009), вице-президент Египта (2013), лауреат Нобелевской премии мира Мохаммед Эль-Барадеи, премьер-министр Турции (2014-2016), министр иностранных дел Турции (2009-2014) Ахмет Давутоглу, президент Хорватии (2010-2015) Иво Йосипович, премьер-министр Грузии (2015-2018) Георгий Квирикашвили и др.

Обсуждения состоятся 12-13 ноября. Участники должны подготовить международное исследование на тему "Рейтинг глобальных геополитических рисков для Евразии в 2019 году".