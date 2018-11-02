Погода
$ 69.61 - 69.76
€ 79.16 - 79.72

Экс-премьер Оторбаев представит КР на политическом форуме Astana Club 2018

109  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызстан вошел в число стран-участниц политического форума Astana Club 2018. Представлять его будет экс-премьер-министр Джоомарт Оторбаев.

В общем в работе Astana Club примут участие более 50 спикеров из 33 стран мира.

В их числе бывшие главы государств: президент Афганистана (2001–2014) Хамид Карзай, премьер-министр Пакистана (2004–2007) Шаукат Азиз, президент Словении (2007–2012) Данило Тюрк, министр иностранных дел Италии (2002–2004, 2008–2011) Франко Фраттини, президент Сербии (2004-2012) Борис Тадич, премьер-министр Португалии (2002-2004) Жозе Мануэл Баррозу, генеральный директор МАГАТЭ (1997-2009), вице-президент Египта (2013), лауреат Нобелевской премии мира Мохаммед Эль-Барадеи, премьер-министр Турции (2014-2016), министр иностранных дел Турции (2009-2014) Ахмет Давутоглу, президент Хорватии (2010-2015) Иво Йосипович, премьер-министр Грузии (2015-2018) Георгий Квирикашвили и др.

Обсуждения состоятся 12-13 ноября. Участники должны подготовить международное исследование на тему "Рейтинг глобальных геополитических рисков для Евразии в 2019 году".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/374716
Теги:
Джоомарт Оторбаев, Казахстан, форум, евразийство, Кыргызстан, политика
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  