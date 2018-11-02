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Горожан просят опознать "Лексус", который скрылся с места ДТП

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- Бакыт Стамов
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Горожан Бишкека просят опознать автомобиль "Lexus GX 470", который вчера протаранил три автомашины и скрылся в неизвестном направлении. С этой просьбой в редакцию VB.KG обратилась одна из читательниц Мээрим.

По ее словам, инцидент произошел 1 ноября 2018 года, приблизительно в 10 часов утра на пересечении улиц Советская-Токтогула.

- Прошу откликнуться свидетелей ДТП. Если вы что-то слышали, видели, или есть фото, видеосъемка происшествия, либо знаете госномер и местоположение данного автомобиля, то пожалуйста сообщите по номеру 0700 668844. Анонимность гарантируется, - сказала она.

Отметим, по данным СМИ, в ГУОБДД до настоящего момента так и не выяснили личность нарушителя, чья машина совершила ДТП.


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URL: https://www.vb.kg/374727
Теги:
ДТП, Бишкек, ГУОБДД, автонаезд
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