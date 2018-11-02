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Аскарбек Шадиев, находясь в бегах, попросил исключить его из фракции

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- Екатерина Улитина
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Беглый депутат Жогорку Кенеша и экс-вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев направил лично заверенное письмо в секретариат фракции "Бир Бол" с просьбой исключить себя из фракции. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе Центризбиркома.

- Фракция заявление получила еще 24 октября. Они провели заседание, на котором решили исключить Шадиева из фракции. Решение они направили в ЦИК для рассмотрения вопроса о лишении его депутатского мандата, - рассказали в ЦИК.

Сегодня, 2 ноября, на заседании члены ЦИК решили досрочно прекратить полномочия депутата ЖК Аскарбека Шадиева.

Отметим, Аскарбек Шадиев объявлен в международный розыск и, по данным отечественных спецслужб, находится в США. На него возбуждено три уголовных дела за превышение должностных полномочий, незаконное пересечение госграницы и легализацию денег, полученных преступным путем. На следующей неделе суд начнет заочно рассматривать уголовное дело Аскарбека Шадиева.


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URL: https://www.vb.kg/374728
Теги:
Аскарбек Шадиев, ГКНБ, ЦИК, парламент, США, уголовная ответственность, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, уголовное дело, арестован депутат
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