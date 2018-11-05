В Бишкеке открыто амбулаторное отделение кардиореабилитации

"После операций и инфаркта в Кыргызстане практически не проводится кардиореабилитация в том современном объеме и по международным стандартам, в которых она должна быть, - рассказал инициатор и организатор создания отделения профессор Ишен Молдоташев. - Помнится, в 80-е годы академик Мирсаид Миррахимов уже организовывал за счет профсоюзов бесплатную реабилитацию пациентов после перенесенного инфаркта, но Союз рухнул, и всё развалилось. Я попробовал развернуть реабилитацию в стационарных условиях на базе одной частной клиники, но у людей недостаточно денег, чтобы ежедневно платить за оказываемые услуги, поэтому я решил организовать реабилитационную помощь амбулаторно.

Задача кардиореабилитации в проведении вторичной профилактики, чтобы предупредить осложнения, и чтобы заболевание не прогрессировало, а также проводить коррекцию медикаментозного лечения. Кроме того, здесь будет проходить обучение правильному питанию и правильному дозированию физической нагрузки, прививаться навыки ЗОЖ. Мы будем брать наших пациентов на диспансерный учет и наблюдать за их здоровьем, для этого имеем всё необходимое современное диагностическое оборудование.

Отделение кардиореабилитации расположено в столичном микрорайоне "Кок-Жар" на базе многопрофильного медицинского центра "ЛазМед" по адресу ул.Шабдан баатыра, 3/1" .

Информация предоставлена пресс-службой Минздрава КР.