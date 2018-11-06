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В Кыргызстане вновь обещают неустойчивую погоду

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- Виктория Григоренко
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Сегодня без осадков. На горных и предгорных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с. Об этом сообщает МЧС.

"В Бишкеке днем +13 градусов. В Иссык-Кульской области +9 градусов . В Таласской до +11. В Нарынской +9. В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях до +14 градусов", - информируют синоптики.

А вот 7 ноября ночью без осадков. Днем в отдельных районах дождь, снег. На горных и предгорных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с. Неустойчивая погода сохранится и 8 ноября.


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URL: https://www.vb.kg/374735
Теги:
гололед, погода, штормовое предупреждение, Кыргызстан, снег
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