В Кыргызстане вновь обещают неустойчивую погоду

Сегодня без осадков. На горных и предгорных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с. Об этом сообщает МЧС.

"В Бишкеке днем +13 градусов. В Иссык-Кульской области +9 градусов . В Таласской до +11. В Нарынской +9. В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях до +14 градусов", - информируют синоптики.

А вот 7 ноября ночью без осадков. Днем в отдельных районах дождь, снег. На горных и предгорных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с. Неустойчивая погода сохранится и 8 ноября.