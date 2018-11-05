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Аскарбек Шадиев: Никакого заявления я не писал!

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- Бакыт Стамов
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Теперь уже экс-депутат Аскарбек Шадиев заявил, что не писал никакого заявления о сложении с себя депутатских полномочий и выходе из фракции. Об этом написал в своем обращении сам беглый политик, сообщает 24.kg.

По словам Шадиева, его однопартийцев ввели в заблуждение фальшивым заявлением.

- Никакого заявления о выходе из фракции и сложения депутатских полномочий. Я ничего не подписывал, и до сегодняшнего дня ни с кем не контактировал по этому вопросу. Сомневаюсь, что однопартийцы, коллеги-депутаты могли пойти на такую фальсификацию. Полагаю, что их использовали, подсунув состряпанную кем-то в Бишкеке фальшивку, - написал он в своем обращении.

Напомним, по данным Центризбиркома, беглый депутат Жогорку Кенеша и экс-вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев направил лично заверенное письмо в секретариат фракции "Бир Бол" с просьбой исключить его из фракции.


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URL: https://www.vb.kg/374736
Теги:
Аскарбек Шадиев, Интерпол, ЦИК, парламент, правительство, суд, США, Кыргызстан, политика, Жогорку Кенеш, арестован депутат
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Комментарии
Василий Суровых
05.11.2018, 10:15
Карма: +7
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Плюсов: 10
Минусов: 3
Комментариев: 5

Шадиев фактически обвинил в рейдерстве своего бизнеса .. только кого?

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Хай
05.11.2018, 10:19

Вышли мне денег, я за тебя замолвлю словечко....

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Василий Суровых
05.11.2018, 10:22
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Плюсов: 10
Минусов: 3
Комментариев: 5

Не испытываю симпатии к нему, но дело о 30 тыс премии не серьёзное.  И дураку понятно, что Шадиев не стал бы руки марать, ведь все равно бы выплыло.

+1
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Нарын Кыргызстан
05.11.2018, 12:14
Карма: +19
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Плюсов: 75
Минусов: 56
Комментариев: 110

Василий Суровых

Не испытываю симпатии к нему, но дело о 30 тыс премии не серьёзное.  И дураку понятно, что Шадиев не стал бы руки марать, ведь все равно бы выплыло.

Почему это не стал бы? Плохо вы знаете это политическое ворье. Они даже мелочь у бродяг будут тырить. У просто образ жизни такой - тут украл, там украл. А то что всплывет они не боятся, т.к. везде свои, такие же, которые не выдадут.  А почему именно по этому случаю дело, да скорее всего потому что оно меньше затрагивает другое ворье, которое еще сидит у власти и дружит с нужными людьми.  Дел то на каждого политического вора можно завести десятки, а то и сотни. Но проблема в том, что кроме них могут еще пострадать друзья президента, друзья друзей и просто лояльные личности. Они там все в одной упряжке, все одним делом занимаются - обворовыванием страны и народа.

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Чолпон Шакирова
05.11.2018, 14:16
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Комментариев: 7

Василий Суровых

Шадиев фактически обвинил в рейдерстве своего бизнеса .. только кого?

Кто у нас сейчас рулит в стране? Тот и хочет все забрать у Шадиева. Все уже знают, что тут не обошлось без братишки президента. 

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