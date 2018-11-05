Аскарбек Шадиев: Никакого заявления я не писал!

Теперь уже экс-депутат Аскарбек Шадиев заявил, что не писал никакого заявления о сложении с себя депутатских полномочий и выходе из фракции. Об этом написал в своем обращении сам беглый политик, сообщает 24.kg.

По словам Шадиева, его однопартийцев ввели в заблуждение фальшивым заявлением.

- Никакого заявления о выходе из фракции и сложения депутатских полномочий. Я ничего не подписывал, и до сегодняшнего дня ни с кем не контактировал по этому вопросу. Сомневаюсь, что однопартийцы, коллеги-депутаты могли пойти на такую фальсификацию. Полагаю, что их использовали, подсунув состряпанную кем-то в Бишкеке фальшивку, - написал он в своем обращении.

Напомним, по данным Центризбиркома, беглый депутат Жогорку Кенеша и экс-вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев направил лично заверенное письмо в секретариат фракции "Бир Бол" с просьбой исключить его из фракции.