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Задержан начальник Бишкекского городского отдела регистрации ТС

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- ВБ
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АКС ГКНБ Кыргызской Республики в ходе оперативно-розыскных мероприятий пресечен факт коррупционной схемы в Бишкекском городском отделе регистрации транспортных средств и водительского состава, сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

2 ноября 2018 года в рамках возбужденного уголовного дела по статьям 313, 313-1, 304, 314 Уголовного кодекса КР задержан начальник Бишкекского городского отдела регистрации транспортных средств и водительского состава "А.Н.".

Установлено, что в целях личного материального обогащения "А.Н." создал устойчивую коррупционную схему по получению незаконных денежных поборов с граждан КР при регистрации и перерегистрации автотранспортных средств, а также с учащихся автошкол при сдаче экзаменов на получение водительских удостоверений.

Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ КР. Ведется следствие.


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URL: https://www.vb.kg/374740
Теги:
ГКНБ, СИЗО, коррупция, Бишкек, водительское удостоверение, уголовное дело
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Комментарии
Нарын Кыргызстан
05.11.2018, 12:03
Карма: +19
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 75
Минусов: 56
Комментариев: 110

А раньше типа не знали, что у нас в ДРТС везде коррупция? Видимо начальник кому-то чем-то не угодил.

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Жалоба модератору
Чолпон Шакирова
05.11.2018, 14:18
Карма: +3
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Плюсов: 3
Минусов: 0
Комментариев: 7

Нарын Кыргызстан

А раньше типа не знали, что у нас в ДРТС везде коррупция? Видимо начальник кому-то чем-то не угодил.

Просто с помощью гсбэп наша власть очищает дорогу своим ставленникам, теперь если не получается убрать человека по нормальному, в ход идет антикоррупция и на те вам борьба против зла, а на должность придет кто-то из близких к семье и снова поставит все на поток, но уже в большем объеме. 

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Жалоба модератору
Денис Денисович
05.11.2018, 15:24
Карма: +2
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 3
Минусов: 1
Комментариев: 5

Конечно для своих дорогу расчищают...

0
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Жалоба модератору
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