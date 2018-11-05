Задержан начальник Бишкекского городского отдела регистрации ТС

Нарын Кыргызстан

А раньше типа не знали, что у нас в ДРТС везде коррупция? Видимо начальник кому-то чем-то не угодил.

Просто с помощью гсбэп наша власть очищает дорогу своим ставленникам, теперь если не получается убрать человека по нормальному, в ход идет антикоррупция и на те вам борьба против зла, а на должность придет кто-то из близких к семье и снова поставит все на поток, но уже в большем объеме.