Задержан начальник Бишкекского городского отдела регистрации ТС

А раньше типа не знали, что у нас в ДРТС везде коррупция? Видимо начальник кому-то чем-то не угодил.
АКС ГКНБ Кыргызской Республики в ходе оперативно-розыскных мероприятий пресечен факт коррупционной схемы в Бишкекском городском отделе регистрации транспортных средств и водительского состава, сообщает пресс-служба ГКНБ КР.
2 ноября 2018 года в рамках возбужденного уголовного дела по статьям 313, 313-1, 304, 314 Уголовного кодекса КР задержан начальник Бишкекского городского отдела регистрации транспортных средств и водительского состава "А.Н.".
Установлено, что в целях личного материального обогащения "А.Н." создал устойчивую коррупционную схему по получению незаконных денежных поборов с граждан КР при регистрации и перерегистрации автотранспортных средств, а также с учащихся автошкол при сдаче экзаменов на получение водительских удостоверений.
Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ КР. Ведется следствие.