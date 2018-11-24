Погода
$ 69.80 - 69.90
€ 79.00 - 80.20

Проститутки пожаловались на участкового Свердловского района

1505  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Прошу обратить внимание на участкового Свердловского района по имени Н. (имя в распоряжении редакции). Звонил нам по номерам 07007191**, второй номер 0703 8413**, у него ужасные отношения с секс-работницам. Вечно матерится, унижает, грозится, что посадит. Просил денег и чтоб он оставил нас в покое. И так как мы работаем на его территории, просил 2000 сом в неделю, отправлял своего братишку за деньгами. Имени не знаю, но звонил по номеру 05051515**. В дальнейшем он начал отправлять оперов, я не выдержала всех этих ужасных отношений и выехала из города. Осталась подруга, она теперь звонит по ватсапу и плачет, что с сегодняшнего дня брал деньги, и чтоб она переехала, или устроит так, что соберет всех соседей, на нее напишут, позовет хозяйку и отправит ее либо в ИВС, или выгонит ее. Что за беспредел творится, я не понимаю! К приезду хочу обратится в СМИ, так как куда мы жалуемся, нас не воспринимают из-за того, что мы секс работнитцы, даже забирают в ГОМ или в ГУВД, просят, чтоб мы не сидели на их стуле, так как можем заразить стул, а брать наши деньги - все прекрасно!

Народную новость прислал Малика


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/374750
Теги:
ГУВД, УВД, закон, нарушения, проституция, Свердловский район, Административный кодекс, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  