Проститутки пожаловались на участкового Свердловского района

Прошу обратить внимание на участкового Свердловского района по имени Н. (имя в распоряжении редакции). Звонил нам по номерам 07007191**, второй номер 0703 8413**, у него ужасные отношения с секс-работницам. Вечно матерится, унижает, грозится, что посадит. Просил денег и чтоб он оставил нас в покое. И так как мы работаем на его территории, просил 2000 сом в неделю, отправлял своего братишку за деньгами. Имени не знаю, но звонил по номеру 05051515**. В дальнейшем он начал отправлять оперов, я не выдержала всех этих ужасных отношений и выехала из города. Осталась подруга, она теперь звонит по ватсапу и плачет, что с сегодняшнего дня брал деньги, и чтоб она переехала, или устроит так, что соберет всех соседей, на нее напишут, позовет хозяйку и отправит ее либо в ИВС, или выгонит ее. Что за беспредел творится, я не понимаю! К приезду хочу обратится в СМИ, так как куда мы жалуемся, нас не воспринимают из-за того, что мы секс работнитцы, даже забирают в ГОМ или в ГУВД, просят, чтоб мы не сидели на их стуле, так как можем заразить стул, а брать наши деньги - все прекрасно!

Народную новость прислал Малика